Il catalogo di Hbo Max, a Maggio, continua ad arricchirsi. Tra novità come la serie tv italiana In Utero, creata da Margaret Mazzantini, ma anche film tra cui il chiacchierato “Cime Tempestose” di Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi, sono previsti un po’ di titoli da non lasciarsi sfuggire. Di seguito, vi elenchiamo alcuni degli arrivi in piattaforma più attesi.

HBO Max: i film e le serie tv più attese di Maggio 2026

Si comincia il 1° Maggio con il rilascio nel catalogo di “Cime Tempestose”.Riadattamento cinematografico dello storico romanzo di Emily Brontë, nel film, a ricoprire i ruoli dei protagonisti, troviamo Margot Robbie e Jacob Elordi. La storia segue la tormentata e ossessiva storia d’amore tra Cathy e Mr Heathcliff, tra travolgente passione, follia e desiderio.

Dall’8 maggio invece, arriva la serie tv italiana In Utero. Nata da un’idea di Margaret Mazzantini, la storia si sviluppa all’interno di una clinica di fecondazione assistita. Tra i protagonisti ci sono Ruggero, ginecologo fondatore della struttura, e Angelo, giovane embriologo impegnato nel suo percorso di affermazione di genere. Accanto a loro Teresa, amministratrice e fondatrice insieme al marito della clinica, e Dora, la nuova patient assistant. Ogni giorno si scoprono le complesse vicende umane dei pazienti e la loro storia clinica.

In esclusiva dal 15 maggio, è disponibile anche il film Una Madre. Il film è diretto da Stefano Chiantini, e segue la storia di Deva, una ragazza di vent’anni che vive con sua madre Giovanna in una roulotte. La giovane, qualche anno prima, ha interrotto una gravidanza indesiderata, evento che l’ha segnata profondamente. Quando trova lavoro nella pescheria di Carla, si vede costretta controvoglia a occuparsi anche del nipote di un anno della sua titolare. Ma le sorprese sono dietro l’angolo, e la durezza del suo carattere è destinata ad addolcirsi.

Un altro film arriva il 22 maggio: La Sposa! di Maggie Gyllenhaal. La storia è un’interpretazione non convenzionale del mito di Frankenstein. Frank è un uomo solitario che si reca nella Chicago degli anni Trenta per chiedere alla pionieristica scienziata Dr. Euphronious di creare per lui una compagna. I due riportano in vita una giovane donna assassinata, che lo trascinerà in un vortice di possessioni, movimento culturale radicale e un’amore esplosivo e incontrollabile.

Infine, torna una delle serie animate più celebri e spassose di sempre. Stiamo parlando di Rick and Morty. Con 10 episodi a rilascio settimanale in esclusiva dal 25 maggio, la stagione nove è una sequenza di episodi esplosivi. Creata da Justin Roiland e Dan Harmon nel 2013, è diventata un fenomeno culturale globale grazie al suo umorismo nero, trame surreali e riflessioni satiriche sulla scienza, la famiglia e l’esistenza stessa. Rick and Morty segue infatti le avventure interdimensionali del geniale ma cinico scienziato Rick Sanchez e del suo giovane e ingenuo nipote Morty. Tra viaggi nello spazio, universi paralleli e situazioni al limite dell’assurdo, è uno di quei prodotti che garantisce risate a non finire.

Hbo Max: lo sport in arrivo a Maggio 2026

Per quanto riguarda lo sport, dall’8 maggio al 31 è disponibile alla visione Ciclismo: giro d’Italia. Parte dalla Bulgaria il 109° Giro d’Italia che, dopo oltre tremila chilometri si concluderà domenica 31 maggio con l’ultimo traguardo a Roma. Passando da Napoli e Milano, toccando anche la Svizzera (Carì) si scaleranno anche grandi salite come nella tappa regina di Feltre-Piani di Pezzè. Saranno ventuno le frazioni da vivere tutti i giorni in diretta integrale su HBO Max e Discovery+. È previsto inoltre il commento di Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Moreno Moser, Wladimir Belli e tutti i loro ospiti.

Infine, dal 24 maggio al 7 giugno, si aggiunge al catalogo anche la visione del Tennis: Roland Garros. Primo grande evento sportivo trasmesso in Italia da HBO Max, il Roland Garros è in diretta integrale ed esclusiva italiana dai primi scambi di domenica 24 maggio alle finali femminile e maschile del 6/7 giugno. Ogni giorno, dalle 11:00, ci saranno due canali Eurosport dedicati ai match di cartello e alle partite dei tennisti italiani, un multiscreen e i feed su tutti i campi per vedere i campioni e i miti del tennis, tra cui Slam Justine Henin, Boris Becker, Jim Courier, John McEnroe e Mats Wilander.