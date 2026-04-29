Torna “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse torna con una nuova puntata in diretta trasmessa stasera, mercoledì 29 aprile 2026, su Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni e i casi al centro del programma condotto da Federica Sciarelli su Rai3.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta di stasera, 29 aprile 2026

Stasera, mercoledì 29 aprile 2026 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. La diretta di stasera, mercoledì 29 aprile 2026, parte con il caso della morte di mamma e figlia a Campobasso. Dopo i risultati del Centro Antiveleni di Pavia, Federica Sciarelli cerca di fare chiarezza sulla vicenda e c’è una domanda a cui si cerca una risposta: chi ha fatto entrare la ricina in quella casa? Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la sera prima della tragedia e in questi giorni hanno acquisito tutti i dati del cellulare di Alice, la sorella maggiore che la notte del 23 dicembre era fuori casa per una pizza con amici.

Spazio poi all’omicidio di Dino Carta, il personal trainer ucciso a Foggia. Cosa è successo? E soprattutto chi l’ha ucciso? Si analizzano gli audio registrati da una telecamera e si cercano un uomo e una donna che in quei momenti passavano nei pressi e che potrebbero fornire delle informazioni utili.

Chi l’ha visto, la diretta su Rai3 e RaiPlay del 22 aprile 2026

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 22 aprile 2026, Federica Sciarelli si occuperà anche del caso di Pamela Genini, l’ex modella uccisa a Milano. Nelle scorse settimane si è tornati a parlare della ex modella dopo che la sua tomba è stata profanata e il corpo mutilato. Chi è stato? Intanto Gianluca Soncin, accusato di omicidio volontario, si trova in carcere in attesa di processo, mentre l’amico che quella sera allertò la polizia e corse in suo aiuto, è stato a lungo ascoltato dagli inquirenti. L’uomo, interrogato dagli inquirenti ha negato qualsiasi coinvolgimento nella prefazione della tomba precisando anche all’inviato: «sono cattolico, non avrei mai profanato una tomba, qualcuno vuole incastrarmi».

Come sempre, durante la diretta di Chi l’ha visto di stasera, spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni del pubblico da casa. Per chi volesse partecipare è possibile farlo tramite il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

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L’appuntamento con Chi l’ha visto 2026 è il mercoledì in prima serata su Rai3.