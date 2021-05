Haunted 3 su Netflix: trama della serie horror antologica

Con Haunted 3 torna in scena la serie horror antologica girata a mo’ di reality show, in cui un gruppo di sconosciuti condivide le sue esperienze terrificanti a contatto con eventi soprannaturali. Il format seguito è quello di raccontare una storia diversa in ogni episodi, tutte a tematica horror. L’uscita della serie è solitamente fissata per ottobre ma, a causa della pandemia, la terza stagione è stata rimandata in primavera. I nuovi episodi, in totale sei, sono disponibili su Netflix il 14 maggio a livello globale.

Haunted su Netflix: la trama della serie tv

In ogni episodio, le vittime di esperienze a tematica horror si riuniscono per raccontare le proprie esperienze a contatto con il soprannaturale. Ciascun evento, a detta loro realmente accaduto, viene ricreato sullo schermo attraverso attori che impersonano le vittime.

Nella terza stagione, ci saranno nuove persone che racconteranno le loro terrificanti storie. Tra queste, un culto satanico, un caso di fantasmi, una casa posseduta, un gatto mostruoso, un maggiordomo morto e vari spiriti malvagi.

Haunted: le polemiche sulla veridicità delle storie

A causa della natura dello spettacolo, Haunted ha suscitato diverse perplessità sulla veridicità dei fatti narrati. Molti utenti si sono chiesti se le storie sono vere, false o estremamente esagerate. Ad esempio, nel secondo episodio della prima stagione, dal titolo “Lo scannatoio”, due sorelle ricordano la loro infanzia, passata in una casa degli orrori, dove il loro sadico padre si rivela essere un pericoloso serial killer che non esita a far fuori chiunque bussi alla sua porta.

Nonostante Brett-Patrick Jenkins, uno dei produttori esecutivi della serie avesse dichiarato che ogni evento raccontato è vero al 100%, gli utenti in rete hanno cercato qualsiasi riferimento al caso, senza però trovare nessuna prova a sostegno di tale affermazione: “Migliaia di persone mi hanno contattato per Haunted su Netflix. Sappiate questo. Tutte le storie di coloro che hanno partecipato allo spettacolo sono reali al 100%. Sono realmente accadute a loro. La vita non ha sempre una fine perfetta. Non si tratta sempre solo di raccontare le cose a qualcuno, ma di trovare qualcuno che le ascolti.”