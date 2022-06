Jane Seymour è la protagonista della serie tv “Harry Wild” che andrà in onda in prima serata su Rete4. Dopo essere stata dottoressa nel West, Bond girl e persino la Callas, l’attrice dalle pagine di Sorrisi parla della fiction in onda su Rete 4. Scopriamo la trama il cast e quando in tv.

Harry Wild nuova serie tv su Rete4 con Jane Seymour: ecco quando in tv

Arriva in tv una nuova serie tv con protagonista Jane Seymour dal titolo “Harry Wild”. La data di messa in onda è fissata per giovedì 16 giugno 2022, in prime time su Rete4. Il suo nome sarebbe Harriet ma tutti la chiamano Harry, forse per la sua strafottenza e i modi “da maschiaccio”. Il nuovo personaggio interpretato da Jane Seymour è una simpatica professoressa in pensione che si “intrufola” nelle indagini del figlio poliziotto. Un personaggio completamente diverso da quello interpretato dall’attrice nella serie tv “La signora del West” dove prestava il volto ad un medico nel selvaggio Colorado; ora invece in “Harry Wild” risolve casi gialli nella verde Irlanda.

La Saymour raggiunta da Sorrisi fa sapere qualcosa sul ruolo che interpreta in Harry Wild:

«L’ideatore David Logan me ne ha parlato e mi ha subito conquistata. Creare una serie con una protagonista 70enne è una scelta insolita, coraggiosa. Abbiamo costruito il personaggio insieme ed è stato divertentissimo. Harry è una professoressa in pensione che si intromette nei casi del figlio poliziotto. E li risolve tutti, nonostante lui non la voglia tra i piedi. E anche l’idea di darle per “spalla” un ragazzino, un delinquentello di strada, funziona».

Inoltre Harry è piuttosto sboccata e una bevitrice assidua di whiskey, insomma una donna che alla sua età non ha più tempo da perdere in inutili convenevoli. Pare infatti che le piaccia provocare ma la realtà è un’altra. Come sottolinea la stessa attrice:

«No, è solo che a 70 anni non ha tempo da perdere con gli idioti. Si ribella alle convenzioni. Credo che guardarla abbia un effetto liberatorio: molti penseranno: “Ah, se sapessi fregarmene di tutto come fa Harry…”».

Harry Wild, la signora del delitto: trama, di cosa parla la serie tv di Rete4 con Jane Saymour?

Harry, dopo essere stata vittima di una rapina decide di trascorrere qualche tempo con il figlio Charlie per riprendersi. Il figlio interpretato da Kevin Ryan è un detective della polizia e la donna inizia subito ad intromettersi nel lavoro di Charlie: l’ultima indagine che sta seguendo, un caso di omicidio. La donna sostiene che l’assassino segue uno schema che riporta dritto a una commedia elisabettiana poco nota. Harry inoltre incontra il suo rapinatore Fergus a cui presta il volto Rohan Nedd e crea con lui uno strano legame. Infatti intravede nell’adolescente un grosso potenziale così decide di non denunciarlo e di iniziare con lui “una collaborazione” al fine di risolvere le indagini. Naturalmente il figlio di Harry non accetta che la madre interferisca nel suo lavoro così presto entrano in conflitto.

Harry Wild Anticipazioni prima puntata del 16 giugno 2022

Nella prima puntata di Harry Wild vedremo i primi due episodi: «Il pensionamento» e «Il video snuff». Harriet «Harry» Wild (Jane Seymour), professoressa di letteratura di Dublino da poco in pensione, decide di seguire finalmente la sua vera vocazione: indagare sui crimini. Il figlio Charlie, detective di polizia, non è affatto d’accordo.