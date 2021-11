Il 1 gennaio 2022, è ufficiale, ci sarà la reunion del cast di Harry Potter 20th anniversay: return to Hogwarts. Si era cercato di negarlo, per fare una sorpresa ai fan, eppure in occasione del 20esimo anniversario dal primo film è arrivata la conferma.

Harry Potter 20th anniversary: la reunion che tutti aspettavano su Hbo Max. Quando e dove guardarla

La saga di J.K Rowling ha cambiato l’industria cinematografica e ha appassionato i bambini delle ultime generazioni non smette di ricevere affetto e di essere la capostipite di un filone diventato, ormai, un cult generazionale.

Le reunion sono sempre più frequenti. Basti pensare a quella recente di Friends, promossa proprio dall’Hbo come nel caso di Harry Potter 20th anniversay: return to Hogwarts. Questi momenti celebrativi si rivelano occasioni interessanti per scoprire maggiori dettagli, aneddoti e aspetti della realizzazione di un prodotto dell’industria culturale che riesce, nel tempo, a rigenerarsi all’infinito.

La data del 1 gennaio 2022 riguarda il pubblico di appassionati oltreoceano ma la speranza per il fandom italiano di Harry Potter è quella di poter vedere la reunion il più presto possibile magari su Sky o sulle piattaforme digitali di streaming più conosciute.

L’intero cast di Harry Potter 20th anniversary: return to Hogwarts

Harry Potter 20th anniversary: return to Hogwarts è il titolo scelto da HBO Max e saranno presenti Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Ma non saranno da soli perchè ad accompagnarli in questo fantastico e magico viaggio nel passato ci saranno: Helena Bonham Carter (Bellatrix), Robbie Coltrane (Hagrid), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Gary Oldman (Sirius), Imelda Staunton (la professoressa Dolores Umbridge), Tom Felton (Draco), James Phelps e Oliver Phelps (i gemelli Fred e George), Mark Williams (Arthur Weasley), Bonnie Wright (Ginny), Alfred Enoch (Dean), Matthew Lewis (Neville), Evanna Lynch (Luna) e Ian Hart (professor Raptor).

Ovviamente nel ripercorrere ciò che ha rappresentato quel periodo il pensiero non potrà non riportarli alle persone che hanno condiviso quelle storie. Non mancheranno, perciò, degli omaggi agli attori che, nel corso degli anni, sono scomparsi come Alan Rickman (Severus Piton) e Helen McCrory (Narcissa).

Nel nostro paese,nel frattempo, Harry Potter e la Pietra Filosofale torna nelle sale cinematografiche dall’ 8 al 12 dicembre 2021. Mentre per lo streaming ci si affida a NOW oppure alle nuove versioni dei cofanetti da collezione, come lo speciale Hogwarts Express a tiratura limitata.