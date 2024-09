Dai banchi di scuola alle hit che hanno fatto ballare milioni di generazioni. È stato pubblicato il trailer ufficiale di ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La Leggendaria Storia degli 883‘ che racconta come Max Pezzali e Mauro Repetto hanno formato il duo musicale. Vediamo insieme quando andrà in onda e quanti episodi compongono la serie.

“Hanno ucciso l’uomo ragno”: numero di episodi e quando in tv

Saranno Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli a interpretare rispettivamente Max Pezzali e Mauro Repetto in ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La Leggendaria Storia degli 883‘. La Serie Sky Original di Sydney Sibilia verrà trasmessa in esclusiva su Sky, e in streaming su Now, a partire dall’11 ottobre 2024. In totale saranno 8 gli episodi che verranno trasmessi ogni venerdì in prima serata su Sky Serie (oltre a essere ovviamente disponibili on demand – anche in 4K HDR).

Nella serie ascolteremo e vedremo la genesi dei brani di maggior successo degli 883 da ‘Come Mai‘ ad ‘Una Canzone d’Amore‘, senza dimenticare ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno‘ e ‘Sei un mito‘. Intanto, oggi 2 settembre, è stato pubblicato il trailer ufficiale.

La trama della serie

La serie ruota intorno alla storia di Max Pezzali e Mauro Repetto che negli anni ’90 danno vita ad un progetto che diventa un fenomeno generazionale di portata nazionale. Da un lato c’è Max, amante dei fumetti e della musica americana, che viene bocciato. Nel nuovo liceo dove si trasferisce incontra Mauro, suo compagno di banco. Insieme a lui compone le prime canzoni che verranno prodotte da Claudio Cecchetto. Cosa succederà alla loro amicizia una volta arrivato il successo?

La serie, una produzione Sky Studios e Groenlandia (società del Gruppo Banijay), è prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia. Il regista di Smetto quando voglio, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Mixed by Erry è alla regia della sua prima serie. È scritta da lui con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Completano il team di regia Francesco Ebbasta (Addio fottuti musi verdi, Generazione 56k) e Alice Filippi (Sul più bello, SIC).