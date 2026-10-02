Hamnet, l’ultimo film di Chloé Zhao con Jessie Buckley e Paul Mescal, è disponibile su Sky e Now. Con otto candidature agli Oscar del 2026, la pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo Nel nome del figlio. Hamnet di Maggie O’ Farrell, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Zhao. Prodotto da Steven Spielberg e Sam Mendes, nel cast figurano Jessie Buckley, vincitrice dell’Oscar e del Golden Globe per l’interpretazione di Agnes, la protagonista, Paul Mescal nel ruolo di William Shakespeare, Emily Watson in quello di Mary e Joe Alwyn nei panni di Bartholomew. Un film sull’amore, sulla perdita e sull’elaborazione del lutto che noi vi consigliamo caldamente e di cui vi parliamo più approfonditamente in quest’articolo.

Hamnet, la recensione del film di Chloé Zhao disponibile su Sky e Now

Ambientato nell’Inghilterra del XVI secolo, Hamnet racconta la storia di Agnes, una ragazza dallo spirito libero e magico, e William Shakespeare, all’epoca insegnante di latino. Nonostante la famiglia di lui sia contraria alla loro unione, i due decidono di sposarsi e ben presto costruiscono una famiglia insieme. Mentre William si sposta continuamente a Londra, perché inizia a dedicarsi al teatro, Agnes rimane prevalentemente a casa con i tre figli. Ma la loro quotidianità viene sconvolta da un evento tragico che cambierà per sempre le loro vite. I due si trovano così ad affrontare la perdita e il dolore in modi profondamente diversi, arrivando progressivamente ad allontanarsi. Infatti, da una parte Agnes vive il lutto rimanendo ancorata alla propria quotidianità e alla famiglia, dall’altra William cerca una via di fuga nel teatro e nella scrittura.

È proprio questa elaborazione del lutto da parte di Shakespeare a portare, secondo la rilettura del romanzo e poi di quest’adattamento cinematografico, alla nascita di Amleto, trasformando una tragedia personale in un’opera destinata a lasciare un segno indelebile e ad attraversare il tempo.

L’elaborazione del lutto attraverso il teatro in Hamnet

L’elaborazione del lutto diventa quindi uno dei temi principali della pellicola. Infatti, Agnes e William, una volta legatissimi, si allontanano proprio perché non riescono a gestire insieme il dolore di una perdita così grande. Ma è proprio attraverso il teatro, mondo a cui William consacra gran parte della sua vita, che i due ritroveranno un punto di contatto. In uno dei momenti più commoventi del film, il palcoscenico si trasforma in un atto terapeutico di condivisione e connessione, dove gli attori del teatro diventano parte attiva nell’elaborazione del dolore.

La storia di Amleto, famosissima tragedia shakesperiana, in Hamnet diventa così un’esperienza universale sul lutto, sul potere curativo dell’arte e sull’amore e il dolore, in particolare quello di una madre. Grazie anche all’interpretazione intensa di Jessie Buckley, questi due ultimi temi riescono a superare il confine cinematografico e arrivare direttamente allo spettatore.

La vincitrice agli Oscar 2026 come Miglior Attrice protagonista ha infatti regalato una performance davvero superlativa, capace di comunicare il dolore anche solo attraverso lo sguardo. Al suo fianco, anche Paul Mescal nei panni di Shakespeare porta in scena una bellissima versione dell’autore fragile e umano.

Inoltre, a valorizzare maggiormente la storia, c’è la regia profondamente intima e autoriale di Chloé Zhao, che affronta con grandissima sensibilità queste tematiche.

Conclusioni

In conclusione, Hamnet è un film commovente e straziante, che esplora le origini della tragedia di Amleto attraverso una storia profondamente personale e sofferente della vita del drammaturgo inglese, provando a immaginare il dolore e l’amore che potrebbero averla preceduta.

Con un cast che riesce ad emozionare grazie alla loro presenza scenica, da Jessie Buckley a Paul Mescal, passando per il piccolo Jacobe Jupe nei panni del giovane Hamnet, la pellicola diventa un’elaborazione del lutto collettiva, a cui partecipano attivamente anche gli spettatori.

Hamnet è disponibile su Sky e in streaming su Now, e noi vi consigliamo vivamente di recuperarlo.