Hammamet: trama, cast e quando vedere in tv il film su Bettino Craxi

Arriva in tv ‘Hammamet‘, incentrato sulla vita di Bettino Craxi. Il film, che mostra non solo il politico conosciuto da tutti ma anche l’uomo e la sua parte più intima, verrà trasmesso in prima serata. Scopriamo insieme la trama, il cast e quando andrà in onda.

Hammamet, Pierfrancesco Favino è Bettino Craxi: la trama

Gianni Amelio ha deciso di raccontare Bettino Craxi in Hammamet. La pellicola, uscita nel 2020, viene ora riproposta dalla Rai in occasione dei 25 anni dalla scomparsa del leader socialista. Bettino Craxi infatti morì proprio nella città tunisina, che dà il titolo al film biografico, il 19 gennaio del 2000. Ora ‘Hammamet’ andrà in onda il prossimo 22 gennaio 2025 in prima serata su Rai1.

Ma qual è la trama? Il film, che si basa su testimonianze reali, è incentrato sulla figura di Bettino Craxi e racconta la sua ascesa e la sua caduta. Il politico infatti fu il primo socialista che ebbe l’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri ma poi fu indagato nell’inchiesta Mani Pulite. Sua figlia Stefania, istitutrice della Fondazione Craxi, da anni lotta per tutelare l’immagine del padre che fu condannato per corruzione e finanziamento illecito con sentenza passata in giudicato.

Il film racconta proprio gli ultimi sei mesi di vita di Bettino Craxi che lascia l’Italia per trasferirsi ad Hammamet. Qui riceve la visita di Fausto (un personaggio di fantasia), figlio di un suo ex braccio destro, che inizialmente vuole ucciderlo ma poi lo filma mentre l’ex premier racconta la propria vita, politica e umana.

Il cast

Hammamet dura 127 minuti e nessuno dei personaggi reali è chiamato col suo nome. Nel cast ci sono Pierfrancesco Favino, nel ruolo di Bettino Craxi, Claudia Gerini (nel ruolo dell’amante), Renato Carpentieri e Livia Rossi (la figlia Anita).

Inoltre sono presenti Luca Filippi, Silvia Cohen, Alberto Paradossi (il figlio), Roberto De Francesco, Omero Antonutti e Giuseppe Cederna.