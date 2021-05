Halston su Netflix: trama e cast della miniserie con Ewan McGregor

Roy Halston Frowick, iconico stilista americano, diventato famoso negli anni ’70 e ’80, è il soggetto della miniserie Halston, prodotta dal prolifico autore Ryan Murphy. Lo show fa parte di un accordo che lo sceneggiatore ha stipulato con Netflix nel 2019, con il quale si impegna a produrre una serie di progetti televisivi. Il prossimo sarà incentrato sul serial killer Jeffrey Dahmer. Halston fa luce sulla vita personale e professionale dello stilista, dai suoi primi lavori in una piccola città negli anni ’50, al vestire icone come Elizabeth Taylor e Jakie Kennedy all’apice della sua carriera. Halston è prodotto da Murphy, Ian Brennan, Minahan, Alexis Martin Woodall, McGregor, Eric Kovtun, Sharr White, e Christine Vachon e Pamela Koffler di Killer Films. La miniserie è disponibile su Netflix il 14 maggio.

Halston su Netflix: la trama della miniserie

La miniserie biopic si propone di raccontare la storia del leggendario stilista, dai suoi inizi nella progettazione di cappelli da donna negli anni Cinquanta, fino a farsi strada nell’impero mondiale della moda che è sinonimo di lusso, sesso, status e fama. Con il suo stile unico, capi minimalisti e lineari, spesso realizzati in cashmere o ultrasuede, Halston ha definendo l’epoca in cui viveva, la New York degli anni ’70 e ’80. Questo fino a quando un’acquisizione ostile non lo costringe a combattere per il controllo del suo bene più prezioso: il suo marchio di fabbrica nonché il suo stesso nome. Dopo aver raggiunto la gloria, Halston finisce per perdere il controllo della sua vita.

Halston: il cast e i personaggi della miniserie Netflix

Ewan McGregor veste i panni del protagonista, lo stilista Halston; Rory Culkin è il regista Joel Schumacher; Rebecca Dayan è la designer di gioielli italiana Elsa Peretti; Sullivan Jones interpreta Ed Austin; David Pittu è Joe Eula, fashion illustrator che per dieci anni ha lavorato per Halston; Krysta Rodriguez è la cantante e attrice Liza Minnelli; Gian Franco Rodriguez è Victor Hugo, artista venezuelano compagno di Halston; Bill Pullman è David Mahoney; Kelly Bishop è Eleanor Lambert, fashion publicist; e Maxim Swinton nel ruolo del giovane Roy Halston. Nel cast anche Vera Farmiga nella parte di Adele.