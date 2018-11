HairMaster, nuovo format su LA 5: ecco quando

HairMaster è il nuovo format di LA5 al via da mercoledì 14 novembre, con quattro appuntamenti in seconda serata. Il programma celebra la figura del parrucchiere, creatore di immagine e primo consulente di bellezza di tutte le donne. Volto dell’hair talent, il Maestro dell’hairstyle Rossano Ferretti.

HairMaster: come funziona il nuovo format

Al centro di ogni puntata della rete tematica Mediaset diretta da Marco Costa, alcuni saloni di bellezza presenti in diverse zone del Paese: ognuno di loro si sfida per il titolo di HairMaster della zona.

Il viaggio di «HairMaster» attraverso l’Italia si snoda quindi tra metropoli e perle della nostra provincia. Tra queste, Milano, Padova, Verona, Vicenza, Numana, Camerano, Jesi, Roma. Nel dettaglio, l’apertura spetta al Veneto, seguito dalla Capitale, le Marche e infine Milano.

In ogni appuntamento, tre concorrenti vengono giudicati secondo tre categorie: salone, customer care e tecnica. A siglare l’esito della gara è il giudice e protagonista di «HairMaster», il Maestro dell’hairstyle Rossano Ferretti.

Premio finale per ogni vincitore, un Master Wella Generation Lab, ovvero un’esperienza formativa guidata dallo stesso Ferretti con il suo team artistico.

Intento di «HairMaster» è quello di far conoscere e certificare il profilo del coiffeur, avvicinandolo ancora di più all’universo femminile. Un numero sempre crescente di donne, infatti, si affida alla creatività, alle mani e alla competenza di un parrucchiere: elevarne la professione fornendogli strumenti fondamentali per la sua crescita, dai prodotti di qualità ai corsi di formazione – che spaziano dall’aspetto tecnico a quello stilistico, senza dimenticare quello manageriale – è l’obiettivo del Master Wella Generation Lab.

Nessuno come Ferretti, infatti, rappresenta l’hair care nel mondo: lo testimoniano le 23 Luxury Hair Spa a suo nome all over the world e gli oltre 30 anni di esperienza all’insegna della più assoluta professionalità.

Ferretti – global ambassador Coty Professional Beauty, tra i più autorevoli hairstylist internazionali e creatore dell’iconico Invisible Haircut – vanta tra i suoi clienti star del cinema e della musica, il meglio del jet-set internazionale e (vere!) principesse.

Lo show di La5 viene riproposto il venerdì in terza serata, il sabato alle ore 16.00 e in back-to-back, il mercoledì nella settimana successiva al debutto (intorno alla mezzanotte).

«HairMaster» – basato sul format internazionale distribuito da Armoza The Final Cut-Down – è un programma realizzato da Dry Media per Wella Professional, in collaborazione con la Direzione Intrattenimento RTI e Publitalia Branded Entertainment – divisione della Direzione Innovation.

Eccovi un promo:

Ricordiamo l’appuntamento HairMaster che prenderà il VIA DA MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE IN SECONDA SERATA.