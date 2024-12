Il membro di giuria Guillermo Mariotto è assente alla finale di Ballando con le Stelle del 21 dicembre 2024. Ad inizio dell’ultima puntata di stagione, la padrona di casa Milly Carlucci ha presentato come di consueto la giuria del programma del sabato sera di Rai Uno, svelando che a fianco di Selvaggia Lucarelli, manca proprio il giurato Guillermo Mariotto, che proprio qualche settimane fa si era assentato dal suo posto in giuria durante il programma a sorpresa, per poi chiedere scusa alla conduttrice e al pubblico la settimana scorsa e tornando al suo posto. Cosa è successo questa volta?

Guillermo Mariotto non è alla finale di Ballando con le Stelle: Perché?

A spiegare il motivo dell’assenza di Mariotto alla finale di Ballando con le stelle 2024, è stata la stessa conduttrice Milly Carlucci:

“Guillermo, che per motivi di lavoro era all’estero, è caduto e si è fatto male. Sembra una boutade, invece è la verità, ci ha mandato il suo certificato, abbiamo visto che tipo di infortunio è. Sembra abbia invidia degli infortuni dei nostri ballerini, perché si è rovinato una gamba, compresi i legamenti e il muscolo”.

Mariotto infortunato non prende parte alla finale di Ballando con le stelle

Un infortunio, questo sarebbe il motivo che ha impedito a Mariotto di essere presente alla finale di Ballando con le stelle 2024, questa sera del 21 dicembre.

A ribadire l’affetto di Milly Carlucci per il giurato Mariotto, presente in giuria a Ballando con le Stelle dalla prima edizione del programma nell’ormai lontano 2005, è stata proprio lei, la conduttrice, mandandogli un messaggio distensivo e augurale e con la speranza di rivederlo presto nello studio di Ballando con le stelle: “Guillermo, buon Natale, ti vogliamo bene e ti aspettiamo sempre qui a braccia aperte, sei tutti noi, non c’è Ballando senza Guillermo!”. – Queste le parole in chiusura della conduttrice.