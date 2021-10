Guida Astrologica per Cuori Infranti è disponibile su Netflix. La serie sarà visibile ovunque, in tutto il mondo. Vediamo tutte le informazioni come Cast e trama.

Guida Astrologica per Cuori Infranti è la nuova serie tv di Netflix Italia

La nuova serie tv di Netflix è tratta dal libro di Silvia Zucca pubblicato da Casa editrice Nord. L’autrice del successo editoriale ha, anche, partecipato alla stesura della sceneggiatura. Insieme a lei, hanno contribuito alla realizzazione della serie tv Bindu de Stoppani e Michela Andreozzi. Entrambe firmano la regia degli episodi di Guida Astrologica per Cuori Infranti.

La trama di Guida Astrologica per Cuori Infranti

La trama del libro, e quindi, della serie tv vede la protagonista Alice (interpretata da Claudia Gusmano, già nota al pubblico per l’Allieva) alla ricerca dell’amore perfetto. Questa ricerca però, è ostacolata da casi umani e varie interferenze quotidiane dovute anche alla sua voglia di realizzazione professionale.

Alice lavora in un network televisivo con a capo un affascinante datore di lavoro. Le si innamorerà di lui, ma lui di lei? Questo ruolo è stato affidato a Michele Rosiello, attore napoletano che il pubblico di Canale5 conosce per aver prestato il volto al vicequestore Alessandro ne L’Isola di Pietro con Gianni Morandi.

L’incontro fortuito di Alice con l’attore di soap opera ed esperto di astrologia ben presto suo nuovo amico Tio, interpretato da Lorenzo Adorni, permette ad Alice di lasciarsi guidare dalle stelle. Il fato, o destino, interviene nella sua vita e lei è pronta ad accogliere con estrema positività quel che le accade. Per scoprire come cambia la prospettiva di Alice, bisogna guardare Guida Astrologica per Cuori Infranti su Netflix.

Le parole di Claudia Gusmano sul proprio ruolo in Guida Astrologica per Cuori Infranti

“Nella serie ho coinvolto anche la mia gatta. Io e Bindu non abbiamo incontrato Silvia Zucca. Noi, abbiamo lavorato per creare dei personaggi che non fossero perfetti per niente”

Guida Astrologica per Cuori Infranti: il resto del cast e dove è stata girata la serie

Nel cast, oltre ai protagonisti principali, ci sono: Alberto Paradossi (Carlo Barresi), Lucrezia Bertini (Cristina Chioatto), Fausto Sciarappa (Enrico Crippa), Emanuela Grimalda (Marlin de Rose), Esther Elisha (Paola Costa), Francesco Arca (Alejandro), Alberto Boubakar Malanchino (Andrea Magni), Giancarlo Ratti (Giordano Bodrato), Maria Amelia Monti (Ada Bassi), Bebo Storti (Guido Bassi) e Euridice Axen (Barbara Buchneim).

Un guida per chi in amore è un po’ una frana e ha bisogno dei giusti consigli. I sei episodi sono stati girati a Torino grazie al sostegno di Piemonte Film TV Fund e di Film Commission Torino Piemonte.