Guendalina Tavassi sarà opinionista del nuovo reality web “The Social Home”. Un reality che sta generando grande aspettativa e in cui i concorrenti, Vip e Nip, si affronteranno in sfide fisiche e mentali in una location al momento top secret.

Intervista a Guendalina Tavassi

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Guendalina Tavassi. Sul suo ruolo come opinionista ha dichiarato: “Sono una persona sincera e chi mi conosce lo sa bene. Cercherò di essere un po’ meno velenosa perché all’inizio si è tutti un po’ più buoni. Avendo partecipato come concorrente a tanti reality mi rendo conto che stare dall’altro lato non è affatto facile. Io stessa ho sofferto molto per i giudizi e le critiche che mi venivano fatte. Per me è un ruolo del tutto nuovo e devo capire ancora che opinionista sarò”.

Tra i concorrenti, fa i nomi di chi la incuriosisce maggiormente: “Alcuni sembrano aggressivi mentre altri assomigliano a degli agnellini. Ce ne sono alcuni tra i concorrenti che conosco perché i miei figli li seguono su Tik Tok. Sono curiosa di capire perché piacciono così tanto. Nel cast ci sono anche alcuni che sono dei personaggi e voglio capire fino a che punto lo siano”.

Rimanendo in tema reality, abbiamo chiesto a Guendalina Tavassi un suo commento sull’arrivo di Beatrice Luzzi come opinionista al Grande Fratello. Lei ha così commentato: “E’ un ruolo nelle sue corde perché lei potrebbe diventare molto vipera. Non so poi che tipo di persona può essere un concorrente opinionista perché è lo stesso ruolo che devo definire su di me con The Social Home”.

A luglio, Guendalina Tavassi ha sposato alle Maldive Federico Perna, suo compagno da circa due anni. Tutto è stato però organizzato in gran segreto anche a insaputa di Guendalina che ai nostri microfoni ha raccontato nel dettaglio cosa è accaduto:

“Per me è stata una sorpresa perché io pensavo di andare ad una festa total white con il direttore del resort. Non mi andava neanche di andare, dico la verità. Federico poi però mi ha convinto. Sono uscita dal resort con i capelli bagnati, vestito bianco con il costume sotto e una borsa di paglia. Ad un certo punto, mentre camminavamo, sento la nostra canzone che è “Sorriso grande”.

Mi fermo, mi guardo intorno e vedo un sentiero addobbato. Scorgo i miei figli vestiti anche loro di bianco, emozionatissimi. Percorro questo sentiero e arrivo ad un altare affacciato sul mare. Non scorderò mai quel tramonto meraviglioso. Il capo animatore era l’officiante e i nostri amici, i testimoni di nozze.

E poi c’era Federico che mi ha fatto una dedica bellissima. Aveva le nostre fedi con la scritta Maldive e la data. Abbiamo coronato il nostro sogno che è stato sempre quello di sposarci un giorno alle Maldive con pochi intimi. Lui aveva organizzato tutto nei minimi dettagli, aveva comprato anche l’abito da sposa che però non mi ha dato”.

Guendalina e Federico sono in attesa di potersi sposare anche in Italia: “Ancora non è possibile ma appena lo sarà rinnoveremo le promesse in Italia”.