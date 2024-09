E’ Guenda Goria la conduttrice del nuovo e attesissimo reality web “The Social Home“, l’innovativo format che promette di rivoluzionare il mondo dello spettacolo. Sedici concorrenti sono stati chiamati a sfidarsi in prove fisiche e mentali all’interno di una location al momento segreta. La competizione sarà alimentata dall’interazione diretta con il pubblico, che avrà un ruolo cruciale nel determinare il destino dei partecipanti. La scelta di Guenda Goria al timone del programma non poteva essere più che azzeccata dato il suo passato nei reality e la sua capacità di interpretare dinamiche complesse e coinvolgenti.

Intervista a Guenda Goria

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva. Su questo ruolo, ha dichiarato:

“E’ per me una nuova sfida, molto coraggiosa. Ho trovato un bellissimo gruppo di lavoro, di persone che sono grandi professionisti della tv. Sono anche emozionata perché è un debutto alla conduzione di un reality che è una macchina molto complessa. Io cercherò di fare del mio meglio e soprattutto avrò accanto a me due spalle meravigliose che penso voi sappiate chi sono. Cercheremo di essere liberi perché il politically correct ha un po’ stancato e anche autoironici. Saper ridere di se stessi è una grande conquista”.

Tra gli opinionisti ci saranno Federico Fashion Style e Guendalina Tavassi. Su di loro, Guenda ha confidato: “Ho un rapporto bellissimo con entrambi. Federico tenta da anni di modernizzarmi e si occuperà quindi anche del mio look. Poi è stato anche il mio testimone di nozze. E’ una persona generosa, straordinaria ed è anche un grande imprenditore di se stesso e dei suoi saloni. Per lui non sarà un’esperienza del tutto nuova in quanto aveva già fatto l’opinionista nel programma La Pupa e il Secchione dove Mirko, mio marito, era concorrente. Sono sicura che anche questa volta non le manderà a dire. Anche Guendalina è di una simpatia travolgente”.

A Guenda piacerebbe proseguire nella conduzione: “Le persone ormai mi conoscono come un volto televisivo. Sono cresciuta a pane e televisione, il mestiere l’ho respirato in casa. Se sbaglio qualcosa, mamma mi cazzia. Devo dire che i social mi hanno aiutato ad essere in contatto con le persone e sono felice di essere seguita soprattutto dalle donne”. Per Guenda è stato un anno importante.

Circa due mesi fa, l’ex gieffina è diventata mamma del piccolo Noah. Sulla maternità ha ammesso: “Sono felicissima di essere diventata mamma perché è un traguardo che è stato tanto cercato e desiderato. Il piccolo Noah mi sorprende ogni giorno. Adesso ha un mese e mezzo e ogni giorno interagisce sempre di più. E’ buono, dolce, si fa coccolare da tutti e lo porterò con me anche sul lavoro perché lo sto allattando. Avevo voglia di tornare a mettermi in gioco perché penso che una donna lo possa fare serenamente anche allattando”. A Guenda abbiamo chiesto di commentare l’arrivo di Beatrice Luzzi come opinionista al Grande Fratello.

L’ex gieffina ha dichiarato: “Sono felice che ci sia Beatrice che è un volto apprezzato e stimato. Sarà bravissima come opinionista. E’ giusto che le persone che hanno partecipato al Grande Fratello possano lavorare all’interno del programma apportando la loro esperienza e il loro feedback”.