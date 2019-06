Guè Pequeno, il suo concerto al Mediolanum Forum di Assago, Milano, approda in esclusiva su Rai2. Il rapper, che si è fatto apprezzare come coach durante l’ultima edizione di The Voice of Italy 2019, è pronto a condividere con il pubblico televisivo uno dei suoi show di maggior successo.

Guè Pequeno tour: in esclusiva su Rai2

La musica di Guè Pequeno arriva su Rai2. Giovedì 20 giugno 2019, salvo improvvisi cambi di palinsesto, sarà trasmesso in seconda serata l’imperdibile concerto che il rapper ha tenuto lo scorso marzo presso il Mediolanum Forum di Assago a Milano. Una serata – evento che ha visto il rapper chiamare sul palcoscenico tantissimi amici e colleghi del panorama musicale italiano.

Si tratta di un appuntamento live davvero non perdere non solo per i tantissimi fan del rapper, ma anche per quelli che hanno cominciato a conoscerlo e ad apprezzarlo durante la sua prima esperienza da giudice in un talent musicale. Guè, infatti, è uno dei quattro giudici di The Voice of Italy 2019, il talent show musicale riportato al grande successo da Simona Ventura su Rai2. Un’avventura che lo stesso rapper ha raccontato così a Tv Sorrisi e Canzoni: “Sto ricevendo da tutte le persone che conosco tante dimostrazioni di affetto. Sono molto divertiti dal fatto di vedermi in questa avventura”.

Concerto di Gué Pequeno su Rai2: gli ospiti della serata

Durante il concerto – evento di Guè Pequeno, trasmesso in esclusiva su Rai2, il rapper condividerà il palcoscenico con tantissimi artisti. A cominciare da Mahmood, vincitore di Sanremo 2019 e secondo classificato all’Eurovision Song 2019, Elodie, Sfera Ebbasta, la Dark Polo Gang e Marracash.

Ma non finisce qui. Sul palco, infatti, ci saranno anche Frah Quintale, Drefgold, Carl Brave, Il Profeta, Noyz Narcos, Izi, Enzo Avitabile, Luchè, Germitaiz, Rkomi e Lazza.

Un cast davvero variegato per una serata all’insegna della grande musica italiana!