Grey’s Anatomy 18 arriva su Disney+ a partire dal 28 ottobre 2021. La serie tv che incanta i fan da oltre 16 anni è pronta a raccontare l’evolversi delle vite dei suoi protagonisti in quel di Seattle.

Grey’s Anatomy 18: la trama, tra ritorni e nuovi ingressi

La protagonista principale Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo, dovrà mentre numerosi saranno i colpi di scena che coinvolgeranno Miranda Bailey e il resto del cast. Inoltre, tra i ritorni più importanti ed attesi della 18esima stagione di Grey’s Anatomy c’è quello di Addison Adrienne Forbes Montgomery interpretata da Kate Walsh. Per chi non si ricordasse, è stata la prima moglie del Dottor Stranamore, Derek Shepherd, interpretato da Patrick Dempsey.

Per quanto riguarda la trama vera e propria si può dire che si concentra molto sulle vite di Jo, Teddy e Owen, Maggie e Winston. Ma soprattutto l’amore per Meredith è una porta semi-aperta. Il cuore di Meredith Grey potrebbe battere per qualcuno eppure l’arrivo di Cormac Hayes, nella precedente stagione, non aveva funzionato molto. Con Shonda Rhimes, però, nulla è mai scontato. Chissà che il marito dell’attrice italiana Gabriella Pession non riesca davvero a far girare la testa a Meredith Grey, definitivamente.

Grey’s Anatomy 18, sarà l’ultima stagione?

Grey’s Anatomy, stagione 18, è in onda dal 30 settembre su ABC in America mentre in Italia saranno disponibili unicamente su Disney+. Gli anni scorsi, invece, la serie tv ideata da Shonda Rhimes era trasmessa sul canale Fox di Sky.

Il medical drama ritorna a pieno ritmo, con 24-25 episodi della durata di 45 minuti. Grey’s Anatomy, però, sembra destinanto a chiudere con questa 18esima stagione nonostante la presidente di ABC continui a dichiarare il suo affetto per il progetto Grey’s Anatomy:

“Grey’s Anatomy vivrà finché Ellen sarà interessata ad interpretare Meredith Grey. Sono fiduciosa nel fatto che Grey’s Anatomy farà ancora parte della nostra programmazione. Lo sanno che vorremmo averlo in palinsesto finché sono interessati a realizzare nuovi episodi”

Ecco, il cast fisso di Grey’s Anatomy 18