Cosa sta accadendo in Grey’s Anatomy 17? Visto il particolare momento che stiamo vivendo, visto che hanno dovuto interrompere prima la sedicesima stagione a causa del Covid-19 e che, durante il lock-down si sono adoperati per fornire agli ospedali e ai più bisognosi dispositivi di protezione che avevano acquistato per il set, gli sceneggiatori hanno deciso di parlare, nella nuova stagione del medical drama, del Coronavirus. Come? Facendo ammalare Meredith Grey. L’amatissima dottoressa protagonista della serie tv americana ha contratto il virus ed è finita in coma. Morirà? Uno sceneggiatore non ha escluso l’ipotesi gettando tutti nello sconforto. Intanto il coma ha dato la possibilità a Meredith di riabbracciare prima Derek e poi George.

Grey’s Anatomy 17: il ritorno di Derek e George, una valle di lacrime per i fan

Il ritorno di Derek e George ha fatto sì che i fan della serie tv americana più amata degli ultimi tempi piangessero tutte le lacrime che avevano in corpo. Su una bellissima spiaggia – luogo simbolo – Meredith ha incontrato l’ex marito prematuramente morto a causa di un incidente stradale e delle ferite riportate.

Da tempo gli spettatori attendevano con ansia di rivedere insieme la coppia composta da Meredith e Derek. Sono loro che per diverse stagioni e quindi diversi anni hanno fatto sognare i telespettatori di tutto il mondo con la loro bellissima e travagliata storia d’amore.

Nella puntata successiva Meredith ha incontrato George. L’ex amico della Grey ha vissuto insieme a lei gli anni della specializzazione e le dure lotte in ospedale per poter diventare un bravo medico. George ha condiviso gioie e dolori con Meredith e quando se ne è andato ha lasciato un vuoto incolmabile.

I telespettatori sono stati molto felici di averlo visto. Alcune frasi dette da George e da Meredith durante il loro incontro in spiaggia hanno poi fatto sognare gli amanti di Grey’s Anatomy riportandoli indietro nel tempo. A quando? Alle puntate in cui la Grey e la Young ballavano in casa … .

Eu não vou superar tão cedo ❤️ pic.twitter.com/ZAHqmcVaYM — Grey's Anatomy 🎄 (@greyysdream) December 4, 2020

Meredith morirà? Sarà l’ultima stagione di Grey’s Anatomy?

Ci sono due quesiti che frullano in testa a molti telespettatori. Sarà questa l’ultima stagione di Grey’s Anatomy? Era girata voce, infatti, che quando sarebbero ritornati tutti, il medical drama avrebbe detto addio. C’era la volontà di salutare, dopo anni e anni di successi, il proprio pubblico nel migliore dei modi ripresentando i personaggi che hanno contribuito a rendere grande questa serie tv. Proprio in queste puntate, quindi, rivedendo Derek e George, molti hanno iniziato a preoccuparsi.

Chi manca all’appello? Di personaggi me mancano ancora diversi. Due su tutti? La piccola Grey, sorella di Meredith da parte di padre, e Mark, il miglior amico di Derek. Morti a causa del famigerato incidente aereo.

Meredith morirà di Covid-19? Ormai abbiamo capito che da Shonda Rhimes possiamo aspettarci davvero di tutto. Su Bustle.com due sceneggiatori: Andy Reaser e Meg Marinis, hanno dato una visione diverse delle prime puntate della diciassettesima stagione della serie. Il commento che ha fatto preoccupare tutti è stato:

“Meredith ha il Covid e si trova in ospedale con una malattia che potrebbe ucciderla. Se questo show ci ha insegnato qualcosa è che tutto è possibile perciò non è scontato che Meredith ce la farà“.

Finirà così Grey’s Anatomy?