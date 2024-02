Greta Cianfano è l’Hostess del Salottino di Avanti un altro. La new entry del programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis ha il compito di fare domande di geografia ai concorrenti. Oltre a ricoprire questo ruolo, Greta ha partecipato anche all’ultima edizione di Ciao Darwin. In molti però non sanno che la ragazza ha una forte passione per la danza tanto che in passato aveva superato anche i provini per Amici. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Greta Cianfano che ci ha spiegato com’è nato il ruolo della Hostess.

Una divisa che però è alquanto familiare per Greta visto che i suoi familiari lavorano nel settore dell’aviazione: “Mio padre è un pilota e mia madre è assistente di volo. Anche mio nonno era stewart. Sono stata l’unica in famiglia a non aver intrapreso la stessa strada ma quando i miei genitori mi hanno vista con indosso la divisa da hostess nella prima puntata si sono emozionati. Mia mamma è scoppiata a piangere”.

Greta ci ha parlato poi della sua esperienza ad Amici nel 2018: dopo aver superato i casting la sua avventura si era conclusa prematuramente. La ragazza ha rivelato: “Avevo deciso di partecipare ad Amici dopo aver trascorso un anno a New York. Avevo vinto una borsa di studio. Per me partecipare al talent era un sogno perché fino a quel momento avevo sempre seguito il programma in tv. E’ stata un’esperienza intensa anche se è terminata dopo poche puntate. Il clima è sicuramente diverso da quello goliardico che si respira ad Avanti un altro perché c’è molta competizione. Dopo non ho mai più pensato di riprovarci”.

Greta Cianfano, intervista

Greta, sei una new entry di Avanti un altro. Come sei approdata nel programma?

Ho partecipato all’ultima edizione di Ciao Darwin nel segmento di A spasso nel tempo. Dopo questa esperienza, la produzione mi ha chiamata per dirmi che erano interessati a me e che volevano offrirmi un ruolo nel salottino di Avanti un altro. Così è nato il personaggio dell’Hostess.

Una divisa che però ti è molto familiare. Puoi raccontarci il motivo?

Mio padre è un pilota e mia madre è assistente di volo. Anche mio nonno era stewart. Sono stata l’unica in famiglia a non aver intrapreso la stessa strada ma quando i miei genitori mi hanno vista con indosso la divisa da hostess nella prima puntata si sono emozionati. Mia mamma è scoppiata a piangere.

Cosa ti sta regalando questa esperienza? Puoi tracciare un bilancio di questi primi mesi?

E’ una bellissima esperienza. Ho fatto tantissime amicizie e mi sto trovando bene sia con i colleghi che con chi lavora dietro le quinte.

Con Paolo Bonolis invece? Ci puoi raccontare un aneddoto divertente?

Paolo è così come si vede in tv. Ha sempre la parola giusta al momento giusto, io lo adoro. Sono felice di lavorare con lui perché penso che nel campo della tv sia il migliore.

Nel programma fai domande di geografia ai concorrenti. E tu a scuola come te la cavavi con questa materia?

A scuola ero una secchiona. Non mi piaceva studiare però mi applicavo tanto perché volevo dare il meglio. Dopo il liceo, non ho intrapreso l’università perché nel frattempo stavo frequentando la scuola di danza. Volevo fare la ballerina.

Nel 2018 avevi provato a partecipare anche ad Amici. Come andò e cosa ti aveva convinta a partecipare?

Avevo deciso di partecipare ad Amici dopo aver trascorso un anno a New York. Avevo vinto una borsa di studio. Per me partecipare al talent era un sogno perché fino a quel momento avevo sempre seguito il programma in tv. E’ stata un’esperienza intensa anche se è terminata dopo poche puntate. Il clima è sicuramente diverso da quello goliardico che si respira ad Avanti un altro perché c’è molta competizione. Dopo non ho mai più pensato di riprovarci.

Nonostante quella esperienza però non hai mai abbandonato la passione per la danza.

Sto continuando a lavorare come ballerina.

Parteciperesti mai ad un reality?

Penso di sì. Mi piacerebbe partecipare all’Isola dei Famosi. Trovo che possa essere un’esperienza divertente oltre che una sfida con me stessa.

I viaggi sono la tua più grande passione. Qual è stato il viaggio più bello che hai fatto?

Il mio primo viaggio è stato a New York. Avevo 8 anni. Ci sono poi tornata per studiare e devo dire che il mio cuore è legato a questa città. Mi ha fatto crescere tantissimo nel campo della danza e dello spettacolo.

Sul tuo stato sentimentale non si sa nulla. Sei single o fidanzata?

Per ora sono single. Sono stata fidanzata in passato ma ancora prima che facessi televisione non ho mai esposto la mia vita privata sui social.