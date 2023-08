Elisabetta Gregoraci, Pamela Camassa e Ronn Moss ospiti di una importante iniziativa a favore dei ragazzi disabili che ha avuto luogo ieri, 27 agosto 2023, a Grottaglie in provincia di Taranto. La serata voluta dall’imprenditore Alessandro Saracino, è stata l’occasione per presentare il logo “alesaracino”, ma anche per integrare i ragazzi disabili della cooperativa New Dreams “Oltreamici” nel mondo del lavoro.

Elisabetta Gregoraci, Pamela Camassa e Ronn Moss a sostegno dei ragazzi disabili

Come anticipato, ospiti della serata l’attore sono stati Ronn Moss, Pamela Camassa ed Elisabetta Gregoraci. La conduttrice Elisabetta Gregoraci, la cui estate è stata ricca di impegni e soddisfazioni professionali, non ha voluto far mancare il suo contributo all’iniziativa ed ha sottolineato: “Da sempre mi impegno nel sociale per temi che a me sono cari”.

Alla Gregoraci si accoda anche Pamela Camassa che ha dichiarato: “E’ stato meraviglioso conoscere i ragazzi diversamene abili della cooperativa ma soprattutto tutte le persone che lavorano per loro”.

L’iniziativa

Il party presso la Cooperativa “Oltreamici”, organizzato dall’imprenditore Alessandro Saracino, è stata l’occasione della presentazione di una linea di vini e prodotti di eccellenza pugliese a firma e logo “alesaracino”.

Insieme alla presentazione di un “Iconic space”, in cui partirà una nuova attività di degustazione vini ed olio evo, nonché una location esposizione di mobili ed oggetti di pregio per la casa e un art gallery di artigianato pugliese, il tutto con il coinvolgimento anche lavorativo dei ragazzi disabili ospiti della cooperativa. Una formula commerciale e sociale che ha come obiettivo quello far integrare i ragazzi con disabilità nel mondo del lavoro.

Dichiarazioni di Alessandro Saracino e i ringraziamenti a Ronn Moss, Pamela Camassa ed Elisabetta Gregoraci

“Ringrazio Ronn Moss, Pamela Camassa ed Elisabetta Gregoraci – ha concluso Alessandro Saracino – per la grande sensibilità che hanno dimostrato nel mettere la propria popolarità al servizio di cause dall’importante valenza sociale”.