Grand Hotel – Intrighi e Passioni, la soap spagnola che ha accompagnato le nostre estati negli anni scorsi, sta per tornare con la terza stagione e quindi con i nuovi episodi. Quando torna su Canale 5? Scopriamo assieme la messa in onda e quante puntate vedremo.

Grand Hotel, la terza stagione su Canale 5 a luglio 2022: ecco quando in tv

La soap spagnola Grand Hotel che in patria è finita da un pezzo, in Italia sta per approdare su canale 5 con la terza stagione e quindi i nuovi episodi. Con l’arrivo dell’estate tornano anche tutte quelle fiction e quei programmi che vengono solitamente trasmessi nella stagione estiva. Anche la soap spagnola “Grand Hotel – Intrighi e Passioni”.

La scorsa estate sono andate in onda le puntate della seconda stagione e solo otto della terza, quindi a partire da venerdì 22 luglio, andranno in onda le nuove puntate della terza stagione.

Grand Hotel – intrighi e passioni: quante puntate sono?

Grand Hotel – Intrighi e Passioni è composta da tre stagioni, andate in onda in Spagna dal 2011 al 2013. Le prime due stagioni in Italia le abbiamo già viste, e abbiamo visto anche alcune puntate della terza stagione, con esattezza 8. Le ultime 14 quindi le vedremo su canale 5 a partire dal 22 luglio, in prima serata su canale 5 con cadenza settimanale. Ogni puntata sarà composta probabilmente da tre episodi.

Nel cast di questi nuovi episodi che vedremo in Italia, ci sarà anche Megan Montaner (la Pepa de Il Segreto), che presterà il volto a Maite, che aiuterà la cara amica Alicia e Julio. Alicia in questi nuovi episodi risulta scomparsa, in realtà è stata sequestrata. Maite arriva proprio al momento giusto per aiutare Julio a scoprire che fine ha fatto Alicia.

Il cast di Grand Hotel – Intrighi e Passioni, terza stagione

Oltre a Megan Montaner nel cast della terza stagione ritroveremo i principali interpreti:

Yon González nel ruolo di Julio Olmedo,

nel ruolo di Julio Olmedo, Amaia Salamanca nei panni di Alicia Alarcón Aldecoa,

nei panni di Alicia Alarcón Aldecoa, Pedro Alonso nei panni del cattivissimo Diego Murquía.

Come new entry ci sono: Andrea Trepat nel ruolo della nuova cameriera Camila, e poi ancora: Roger Come nel ruolo di Padre Grau e Lydia Bosch nei panni di Violeta Salinas.

Ci saranno anche:

Adriana Ozores nei panni di Doña Teresam,

Eloy Azorín nel ruolo di Javier Alarcón,

Pep Anton Muñoz nei panni del detective Horacio

Fele Martínez nella parte di Alfredo Vergara.

Grand Hotel – intrighi e passioni, terza stagione: i promo di canale 5

Appuntamento quindi con le nuove puntate di Gran Hotel – Intrighi e Passioni da venerdì 22 luglio in prima serata su canale 5.