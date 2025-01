Zeudi Di Palma gira le spalle all’amica intima Helena Prestes, avvicinandosi a Shaila Gatta, al Grande Fratello. Tra gli strascichi di una puntata ad alta tensione, nella diretta sulle reti Mediaset del reality che segue il ritiro di Jessica Morlacchi, l’ex Miss Italia registra il suo inaspettato “dietrofront”. E come lei, ma nei riguardi della gieffina uscente, Maria Vittoria Minghetti cambia posizione.

Grande Fratello – cambiano gli equilibri: la Casa si spacca, dopo la lite Helena Prestes vs Jessica Morlacchi

La puntata di Grande Fratello dell’8 gennaio 2024, che è motivo di discussione dentro e fuori la Casa di Cinecittà, ha visto Jessica Morlacchi giungere al ritiro, insorgendo contro la produzione per il provvedimento stabilito a fronte delle recenti liti, quella tra lei ed Helena Prestes e quella tra la brasiliana e Ilaria Galassi.

Le summenzionate tre gieffine, come stabilito dalla produzione, sarebbero finite in nomination, ma Jessica si è scalzata dal televoto eliminatorio annunciando il ritiro inaspettato. Nel dopo-puntata, intanto, non mancano dei nuovi momenti di sorpresa per i telespettatori, con Zeudi Di Palma che registra un “dietrofront” verso Helena, con la quale ha condiviso dei momenti di grande intimità e un sodalizio nel gioco.

Dietrofront, Zeudi Di Palma si schiera

Avvicinandosi all’ex amica di Helena, Shaila Gatta, l’ex Miss Italia lancia ora un attacco alla brasiliana condannandone la condotta nel reality: “Durante l’ultima litigata le ho detto che doveva chiedere scusa prima e non doveva aspettare la puntata”, sentenzia Zeudi Di Palma parlando di Helena all’ex allieva di Amici. Il riferimento è, chiaramente, alle scuse porte dalla modella in puntata rispetto alle liti avute in Casa.

Di tutta risposta, la Gatta si dice dell’avviso che Helena giochi il ruolo della vittima: “Lei sostiene nel suo vittimismo che viene provocata ed invece è lei che provoca tutti i giorni e non lo ammette”. E Zeudi Di Palma concorda con la Gatta, dando vita al loro nuovo sodalizio contro Helena Prestes, in un “dietrofront” che non passa inosservato ai telespettatori attivi sui social: “Lei è vero che provoca perché non sopporta alcune cose e quindi provoca. E’ capitato anche a me solo che non ho risposto”.

Il ritiro di Jessica Morlacchi

E i risvolti delle ultime liti nel gioco della Casa non finiscono qui. Proprio come Zeudi, anche Maria Vittoria Minghetti registra un clamoroso “dietrofront” nel dopo-puntata. Nel suo caso, il cambio di opinione è ai danni della gieffina uscente, Jessica Morlacchi, in difesa di Helena Prestes.

Parlando proprio alla brasiliana, Maria chiarisce la sua posizione girando le spalle all’ex Gazosa: “Sai che in realtà io ti voglio bene e ti considero vera -fa sapere alla brasiliana, la Minghetti. In quelle reazioni anche c’è verità. Nessuno si è comportato bene, lei ha sbagliato perché le cose verbali sono paragonabili a tutto il resto per me. Io con te non ho nulla contro, ma nel momento in cui mi trovo alle strette e l’unica con cui ho avuto una discussione sei stata tu non ho motivo per nominare gli altri”.

E, a grande sorpresa per Helena, Maria conclude: “So che il bollitore non volevi lanciarlo a lei perché è stata una cosa esacerbata, perché so che quando Jessica si mette di punta può diventare snervante. Io ti voglio stare vicina, non ho nulla contro di te. Ti sento molto pura e vera come persona”.