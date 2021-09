Da lunedì 13 settembre riparte il Grande Fratello Vip giunto alla sesta edizione con al timone per la terza volta consecutiva Alfonso Signorini. Nel ruolo di opinioniste troveremo invece due donne molto diverse tra loro, ma ciascuno a suo modo darà un contributo essenziale e prezioso al programma. Ci riferiamo ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ma vediamo di scoprire tutte le novità di questa nuova edizione.

Grande Fratello Vip 6, ultime news: cosa ci aspetta in questa sesta edizione

Intanto la primissima novità di questa imminente nuova edizione è che andrà in onda in diretta 24 su 24 ore su Mediaset Extra (canale 55 del DDT) e su Mediaset Infinity, oltre al daytime su Canale 5. Questo è un assoluta novità dal momento che il live delle scorse edizioni si fermava alle sei del mattino per riprendere la messa in onda intorno alle 10. La seconda novità è che quest’anno si proverà ad essere più elastici sui comportamenti dei concorrenti, nel senso che laddove ci fossero parolacce o offese se ne valuterà l’intenzione e non solo la parola in sè. Alfonso Signorini dalle pagine di Sorrisi e Canzoni tv fa sapere:

«C’è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa “liberi tutti”, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite».

Il Direttore di Chi, aggiunge poi che ci sarà una terza novità costituita dalla presenza di due opinioniste del popolo che saranno presenze fisse del programma:

«Terza novità, da me fortemente voluta, è la presenza delle opinioniste del popolo: avremo due “grandi sorelle”, delle signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende! Saranno presenze fisse. Funzioneranno di sicuro».

Grande Fratello Vip 6: una nuova zona della casa che si chiama “Love Boat”. Cos’è?

Signorini ha poi descritto la nuova Casa del reality show di canale 5. Ci sarà una zona chiamata Love Boat e su questo afferma:

«In realtà è una specie di suite dove potranno stare più persone, non solo una coppia, con tanto di tolda come sul Titanic, cucina, cabina, il ponte della nave ventilatori per ricreare l’effetto del vento. Poi c’è una zona “meno confortevole”: la stiva della nave, che sarà una sorta di tugurio».

La Casa inoltre avrà delle sostanziali novità: prima si apriva con il living della cucina, ora con il salone che è raddoppiato di volume. La cucina questa volta si affaccia sul giardino mentre le docce saranno “a vista” tra il giardino e la cucina.

Signorini inoltre aggiunge che la Casa, naturalmente

«E’ stata riveduta e corretta per la presenza di Manuel Bortuzzo. Avere lui è il modo migliore per fare conoscere la disabilità nella sua quotidianità».

Grande Fratello Vip 6: anche in questa edizione doppio appuntamento al lunedì e al venerdì

Il reality di canale 5 prenderà il via lunedì 13 settembre e anche per questa edizione è previsto il doppio appuntamento settimanale, salvo cambiamenti dell’ultima ora. Quindi la Casa più spiata d’Italia raddoppia anche al venerdì sera naturalmente in prima serata su canale 5.

Il Cast del Grande Fratello Vip 6: i 22 concorrenti

Nel cast del Grande Fratello Vip 6 troveremo:

Francesca Cipriani, valletta e opinionista.

Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano, ex di Belen Rodriguez.

Katia Ricciarelli, cantante lirica e attrice.

Manuel Bortuzzo, nuotatore.

Miriana Trevisan, conduttrice tv.

Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e donne

Manila Nazzaro, conduttrice.

Ainett Stephens, modella e valletta

Alex Belli, attore

Andrea Casalino, modello ed ex Uomini e donne

Jessica, Lucrezia e Charli Hailé Selassié, sorelle principesse.

Aldo Montano schermitore

Jo Squillo, conduttrice e cantante

Amedeo Goria, giornalista

Soleil Sorge, personaggio tv e influencer

Carmen Russo, showgirl

Davide Silvestri, attore

Raffaella Fico, showgirl

Samy Youssef, modello

Nicola Pisu, figlio di Patrizia Merigliani.

Giucas Casella, illusionista ed ex naufrago Isola dei Famosi

Tommaso Eletti, ex concorrente Temptation Island 2021.