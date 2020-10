Secondo il Codacons il televoto del “Grande Fratello Vip” potrebbe essere stato sabotato e quindi ha presentato un esposto all’Agcom – Autorità Garante per le Comunicazioni – affinchè si faccia luce sulla situazione.

Il Codacons ha aperto un procedimento sul televoto del Grande Fratello Vip 2020

Ieri sera è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Il verdetto del televoto ha lasciato tutti un po’ interdetti e con l’amaro in bocca: con uno scarto dello 0,1% è stata eliminata la concorrente Franceska Pepe che ha ricevuto il 17,08 % delle preferenze, contro la siciliana Adua Del Vesco che ha invece ottenuto il 17,09 % delle preferenze.

Quindi la cosa è sembrata sin da subito molto strana anche perché nei vari sondaggi la Pepe era data per favorita contro la De Vesco che invece risultava fuori dal reality di canale 5.

Il CODACONS con un esposto all’Agcom cerca di fare luce sul televoto del Grande Fratelo Vip

“Siamo sommersi da segnalazioni di utenti che denunciano come sui social siano apparsi profili spagnoli che avrebbero avviato una campagna di voti in massa a favore della concorrente Adua Del Vesco -spiega il Codacons- Al tempo stesso si fa presente come il regolamento della trasmissione Mediaset preveda espressamente che il servizio di televoto è riservato esclusivamente ai soli clienti maggiorenni residenti sul territorio italiano”.

Sull’esposto si legge ancora

“I voti giunti dalla Spagna in favore della concorrente del Gf Vip, una circostanza che, se confermata, non solo violerebbe palesemente il regolamento, ma determinerebbe un danno per gli spettatori italiani che, in buona fede, hanno speso soldi per partecipare al televoto“, spiega l’associazione.

Per tale motivo il Codacons presenta un esposto all’Agcom in cui si chiede di aprire una indagine sul caso e accertare eventuali illeciti e irregolarità.

Cosa succederà? Signorini prenderà atto della situazione poco chiara in merito ai voti del Del Vesco oppure si andrà avanti come niente fosse? Staremo a vedere!!