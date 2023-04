Ben quarantacinque serate in diretta su Canale 5, in onda da settembre 2022 ad aprile 2023, per un totale di 197 giorni complessivi. Una stagione da record quella che si conclude questa sera, lunedì 3 aprile, con puntata finale di “Grande Fratello Vip 2023” che decreterà il vincitore o la vincitrice di una delle edizioni più lunghe di sempre dello storico reality show.

Grande Fratello Vip 2023: una stagione record

Il “Grande Fratello Vip 2023” si avvia a vivere la sua serata finale con la proclamazione questa sera del nuovo vincitore o vincitrice. Si conclude così la 23esima edizione del reality-show più longevo nella storia della televisione italiana, versione vip dello storico reality iniziato con persone comuni. Quella su cui calerà il sipario questa sera è stata una vera e propria stagione record, per durata e per ascolti, sia in tv ma anche online.

Mediaset e Grande Fratello: una storia lunga 23 anni

Nato nell’anno 2000, “Grande Fratello” (titolo originale, Big Brother) è stato il primo reality show al mondo, un evento che ha cambiato radicalmente la televisione italiana.

Mediaset è stato il primo editore televisivo, a livello mondiale, a mandarlo in onda su grandi reti generaliste, prima in Spagna e poi in Italia su Canale 5. Successivamente il reality è stato trasmesso in ben oltre 80 Paesi del mondo. E anche quest’anno, “Grande Fratello Vip” ha avuto un seguito record. Ecco i numeri dell’edizione 2022/2023.

I numeri record di GFVIP 2023

La media degli spettatori di “Grande Fratello Vip” quest’anno ha superato i 2.6 milioni a puntata (2.641.000), con una share che aumenta notevolmente tra i più giovani: sul pubblico di età compreso tra i 15-64 anni la share è al 21.4% e tra il pubblico di età tra i 25-34enni va oltre il 30% (31.9%).

Record di visualizzazioni online

La 23esima edizione di “Grande Fratello Vip” segna un record, infine, anche per le visioni online.Sono più di 600 milioni di video visti, su Mediaset Infinity e le altre properties Mediaset; più di 300 milioni di pagine viste, sul sito ufficiale di “Grande Fratello Vip”; più di 90 milioni di interazioni sui social e più di 65 milioni di ore viste, su Mediaset Infinity.

Insomma, quella che si conclude questa sera è sicuramente un’altra edizione di grande successo. Mediaset, gruppo televisivo di Cologno Monzese, ringrazia tutta la squadra di professionisti, che ha lavorato per quasi 200 giorni consecutivi a “Grande Fratello Vip”.