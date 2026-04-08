Grande Fratello Vip non chiuderà in anticipo come si era ipotizzato nelle scorse settimane. Al contrario, Mediaset ha deciso di cambiare rotta e prolungare la durata del reality. Dopo un periodo in cui si parlava di ascolti poco soddisfacenti e di una possibile chiusura anticipata, l’azienda del Biscione ha rivalutato la situazione, scegliendo di dare nuova fiducia al programma e di estenderne la messa in onda, forte degli ascolti in aumento rispetto a quelli dell’inizio del reality.

Grande Fratello Vip con Ilary Blasi: nuova data della finale e modifiche alla programmazione TV

La grande novità riguarda proprio la finale del reality, che slitta, come siamo in grado di confermarvi, al 5 maggio. Questa decisione comporta anche alcune modifiche importanti nella programmazione delle puntate.

In particolare, vengono eliminate le puntate previste per martedì 21 e venerdì 24 aprile. Al loro posto viene inserita una nuova puntata speciale mercoledì 22 aprile, mentre la finale viene fissata per martedì 5 maggio, diventando così l’ultimo appuntamento ufficiale dello show.

Questi cambiamenti permettono una gestione più strategica del palinsesto e contribuiscono ad aumentare l’attesa verso l’epilogo del programma.

Stando alle informazioni da noi raccolte, il Grande Fratello andrà in onda nelle prossime settimane, con questa programmazone:

Venerdì 10 Aprile

Martedì 14 Aprile

Venerdì 17 Aprile

Mercoledì 22 Aprile

Martedì 28 Aprile

Martedì 5 Maggio

Ascolti e social: perché il reality continua

La decisione di allungare il Grande Fratello Vip è strettamente legata ai dati d’ascolto e all’interesse crescente del pubblico. Secondo diverse analisi, il reality avrebbe registrato un incremento di attenzione, soprattutto grazie al forte engagement sui social.

Commenti, condivisioni e discussioni online hanno contribuito a mantenere alta la visibilità del programma, rendendolo ancora centrale nel panorama televisivo italiano. Questo entusiasmo ha spinto i vertici Mediaset a puntare ancora sul format, prolungando la permanenza dei concorrenti nella casa di Cinecittà.

Il ruolo di Ilary Blasi nella nuova edizione

Un elemento chiave di questa ripresa è senza dubbio la conduzione di Ilary Blasi, subentrata a Alfonso Signorini dopo il caso mediatico legato a Fabrizio Corona. Con il suo stile diretto, ironico e dinamico, Ilary Blasi ha saputo dare nuova energia al programma, rendendolo più scorrevole e coinvolgente. La conduttrice ha più volte sottolineato come il reality sia fatto sì di emozioni e storie personali, ma senza forzare i concorrenti oltre i loro limiti, mantenendo un certo rispetto e pudore.