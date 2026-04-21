Cambio di palinsesto per Canale 5. Il Grande Fratello Vip non va in onda oggi, martedì 21 aprile 2026, e lascia spazio al grande calcio. La puntata del reality condotto da Ilary Blasi è stata infatti rinviata per fare posto alla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, trasmessa in diretta in prima serata sull’ammiraglia Mediaset. Una modifica importante di palinsesto, ma senza conseguenze pesanti per il programma. Il reality, infatti, non perde il doppio appuntamento settimanale: Mediaset ha già confermato il recupero della diretta per mercoledì 22 aprile, mentre resta fissata anche la puntata di venerdì 24 aprile.

Perché Grande Fratello Vip non va in onda stasera, 21 aprile

Il motivo dello stop è semplice: Canale 5 trasmette Inter-Como, ritorno della semifinale di Coppa Italia. Dopo lo 0-0 dell’andata, la sfida di San Siro diventa decisiva per l’accesso alla finale e Mediaset ha scelto di riservarle la prima serata. Il prepartita è previsto dalle 20:40, con calcio d’inizio alle 21:00.

Il cambio coinvolge quindi tutta la serata di Canale 5 e costringe a far slittare di 24 ore il reality show. Una mossa strategica, comprensibile dal punto di vista televisivo, vista la forza attrattiva di un evento sportivo in chiaro di questo peso.

Quando torna in onda Grande Fratello Vip

Il nuovo calendario è già definito. Grande Fratello Vip torna in onda mercoledì 22 aprile 2026 in prima serata su Canale 5, come confermato sia dal sito ufficiale del programma sia dai contenuti pubblicati sulle piattaforme Mediaset. Resta inoltre confermata anche la diretta di venerdì 24 aprile, quindi Ilary Blasi sarà regolarmente in onda due volte in settimana, solo con una diversa distribuzione degli appuntamenti.

Ascolti in crescita per il reality di Ilary Blasi

Il rinvio arriva in una fase delicata ma interessante per il programma. Nelle ultime uscite, infatti, il Grande Fratello Vip ha mostrato segnali di crescita. La puntata di venerdì 17 aprile ha raccolto circa 1,9 milioni di spettatori con il 17,3% di share, migliorando rispetto alla diretta di martedì 14 aprile, che si era fermata attorno al 15,1%.

Numeri che spiegano perché Mediaset continui a credere nel reality, nonostante le polemiche e un avvio non semplice. Il programma sembra aver trovato una nuova spinta proprio nel momento più caldo della stagione, quando nomination, tensioni e strategie iniziano a pesare davvero sugli equilibri della Casa.