E’ stata spesso al centro di polemiche e di giudizi poco lusinghieri. Ora Wanda Nara è pronta a prendersi il suo riscatto debuttando come opinionista del “Grande Fratello Vip”. Un’esperienza nuova per lei abituata a dire la sua nel salotto calcistico di “Tiki Taka“. In questa intervista, rilasciata a SuperGuida Tv, oltre a rivelarci le difficoltà incontrate nel mondo del calcio, Wanda ci ha parlato della sua famiglia mostrando un aspetto inedito del suo carattere. A dispetto di quanti l’hanno definita arpia, Wanda dimostra di essere sicura di se stessa. Una donna e madre amorevole che ha sempre saputo lasciar correre le cattiverie perché come ci ha confessato in questa chiacchierata “non si può piacere a tutti“.

Intervista a Wanda Nara, opinionista del Grande Fratello Vip 2020

Abbiamo incontrato Wanda Nara in occasione della conferenza stampa del Grande Fratello Vip tenutasi a Roma a Cinecittà, ecco le impressioni che abbiamo raccolto.

1) Wanda, come hai reagito alla proposta di diventare opinionista?

Sono una grande fan di questo formato. Non so se io riuscirei a stare dentro ad una casa, soprattutto quando si è tutti vip. Sono felicissima della chiamata di Alfonso anche se quando mi ha chiamata, mi sono spaventata un po’. “Cosa avrà scoperto?”, mi sono detta! Questa proposta non potevo lasciarmela scappare. Sono contenta di fare altro. A Tiki Taka non posso uscire da alcune regole e lì non esce la mia personalità. Io sono diretta e spesso quello che voglio dire, non lo posso dire. Al Grande Fratello Vip, mi potranno conoscere meglio tutti. Mi aspetto una crescita a livello personale in questo settore. Voglio anche che cresca la mia amicizia con Alfonso. Nella casa, mi aspetto di tutto, anche qualche storia d’amore.”

2) Hai ricevuto consigli da Ilary Blasi?

Ho incontrato Ilary Blasi alle Maldive a Capodanno ma non mi ha dato nessun consiglio, abbiamo solo parlato di figli. In caso di dubbi mi aiuterà Alfonso.

3) Consiglieresti ai calciatori che sono a fine carriera di giocare in Argentina?

Sono molto orgogliosa che Daniele De Rossi abbia scelto di andare al Boca Juniors e in Argentina. Ognuno deve finire la sua carriera con un’esperienza che gli può rimanere nel cuore.

4) Hai dichiarato che tuo marito segue il Grande Fratello. Ti aspetti qualche sorpresa?

È difficile perché ricomincia la Champions e per lui sarà un periodo impegnativo. Sono sicura però che mi accompagnerà via Facetime e Whatsapp che ci consentiranno di stare vicini.

5) Cosa ti hanno detto i tuoi figli?

Ho portato mio figlio più grande a vedere la Casa. Si è divertito tanto perché poi dal vivo la vedeva diversa ed enorme. Sono tutti contenti, anche i piccoli.

6) Come ti organizzerai tra Parigi e Roma?

Non so come organizzarmi tra Parigi e Roma, sto vedendo man mano che ci saranno le puntate come andare avanti. Ho dovuto lasciare Tiki Taka perché andava in onda la stessa sera del Grande Fratello, non ho mai voluto una tata ma penso proprio che stavolta con tutti questi impegni mi servirà.

7) Se ti proponessero di entrare nella Casa come concorrente accetteresti?

Non me l’hanno mai proposto. Per adesso sarebbe un po’ difficile avendo una famiglia da seguire visto che mio marito è sempre impegnato con gli allenamenti.

8) Nella casa del Grande Fratello si spiano le altre persone. Tu nella tua vita hai mai spiato qualcuno?

Non ho mai spiato nessuno. A casa però ho messo le telecamere un po’ per sicurezza e un po’ per controllare che i miei figli facciano i compiti.

9) Come hai vissuto quello che è stato scritto su di te e sulla tua vita privata?

Ho molta pazienza. A volte mi è capitato di leggere delle notizie che non erano vere e che non c’entravano nulla con la mia vita. Sono sicura di come sono come mamma e come moglie. So di non piacere a tutti ma le cattiverie preferisco lasciarle correre.

10) E’ più ostico il mondo del calcio o dello spettacolo?

Il mondo del calcio è ancora molto maschilista e c’è tanta omertà. Non è stato facile affermarmi come manager e non auguro a nessuno dei miei figli di incontrare le mie stesse difficoltà.

11) Questa esperienza ti farà conoscere ad un pubblico diverso. Che rapporto hai con le donne e cosa pensi possano imparare da te?

Dalle donne ascolto sempre i consigli. A volte siamo cattive tra di noi però a volte facciamo anche cose giuste. E io preferisco prendere in considerazione quelle per poter migliorare.

12) Quando eri piccola come immaginavi il tuo futuro?

Sono andata via dall’Argentina nel momento in cui la mia carriera aveva decollato.Mi occupavo di spettacolo, ero spesso ospite nelle varie soap opera ed ero molto famosa. Ho lasciato tutto per la mia famiglia e non me ne pento. Ho tre figli stupendi. Appena posso però torno nella mia terra.

13) Quale Wanda conosceremo?

Penso che conoscerete la Wanda vera. Una donna che dirà sempre tutto quello che le passerà per la testa pur cercando di rimanere se stessa.

14) Questa esperienza può essere un passo per una futura conduzione?

Non lo so. Ne dovrò parlare poi con il Direttore (ride).

15) Chi hai chiamato appena ti è arrivata la proposta?

All’inizio ero preoccupata per la conduzione di Tiki Taka perché temevo che questo impegno avesse potuto pregiudicarmi. Mio marito è contento perché sente che quello che sto facendo mi rende felice.

16) Milano Parigi e Roma. Cosa ami di queste città e dove vedi il tuo futuro?

Uno cerca di pianificare ma poi la vita ti riserva delle sorprese. Devo dire che Roma è una città che ti entra davvero nel cuore, la amo e i romani sono calorosi come gli argentini. Anche a Milano stiamo bene, poi devo dire che a Parigi non pensavo davvero che avremmo trovato così tanti amici in poco tempo. Non so cosa il futuro ci riserverà.

17) Quando Icardi deve stipulare un contratto tu lo rappresenti. Nel tuo caso invece chi ti ha rappresentato?

Ho fatto tutto da sola. L’altra volta che sono andata da Chiambretti non avevo firmato alcun contratto. Io sono brava a difendere gli altri e non me stessa.