Fabrizio Corona ha smentito categoricamente di essere il burattinaio del “Grande Fratello Vip”. Il re dei paparazzi è intervenuto durante la serata di inaugurazione dell’esclusivo “Jet Set Club” di Terracina e in quell’occasione ha parlato con la stampa presente.

Fabrizio Corona, non sono il burattinaio del Grande Fratello Vip

Fabrizio non si è sottratto alle domande. Ha dichiarato che dopo l’ultimo arresto risalente al 19 marzo del 2019 e dopo tre anni agli arresti domiciliari, il magistrato che l’ha condannato è stato denunciato al Consiglio Superiore della Magistratura: “Ha provato a ributtarmi in galera per un mese e io ho deciso di fare quell’atto estremo tagliandomi le vene. Mi sto occupando di progetti importanti e quando mi chiamano dei vecchi amici come in questo caso non posso fare altro che accettare l’invito”.

Fabrizio Corona è in libertà anche se ammette: “Sono uno che vive bene sia in galera che fuori. Il caos continua ad essere presente nella mia vita tanto che me lo sono anche tatuato nelle labbra. Sono diventato più grande e con il tempo anche più riflessivo. Prima di fare un gesto impulsivo ci penso. Purtroppo non riesco a controllare la rabbia”.

Nella vita di Fabrizio Corona è pertanto arrivata un po’ di tranquillità. In merito alla sua nuova storia con Sara Barbieri ammette: “Mi sono ufficialmente fidanzato. Penso che mi sposerò e farò un figlio. Sara ha 27 anni meno di me e sto bene”. Confermata dunque l’indiscrezione del Settimanale Chi di qualche giorno fa in cui si parlava di una passione struggente tra i due e non di una coppia in cerca di copertine.

Corona ha firmato un contratto con Netflix

Fabrizio Corona ha anche spiegato che rimarrà lontano dalla televisione: “Non andrò in televisione almeno fino al prossimo anno”. Poi svela un retroscena inedito: “Ho firmato un contratto con Netflix per la produzione di una docuserie sulla mia vita. Gli altri che l’hanno fatta sono morti, io spero di non fare la stessa fine”.

Fabrizio sta anche scrivendo un altro libro e sulle sue sfide professionali dice: “Mi hanno proposto di partecipare anche come attore in dei film ma ho sempre rifiutato. Reality non li farò mai”. Fabrizio Corona parla poi del Grande Fratello Vip.

Il re dei paparazzi è stato più volte tirato in ballo come regia occulta di alcune dinamiche che si sono sviluppate nella casa. Fabrizio ha spiegato: “Il mio nome viene spesso tirato in ballo perché è più ingombrante delle persone che ci sono dentro. Cerco sempre di stare fuori anche se poi mi trovo ad essere al centro dell’attenzione. Non è colpa mia”.

Fabrizio ha poi parlato del figlio Carlos: “E’ diverso da me e sicuramente migliore. E’ un tipo studioso e vuole fare il professore di filosofia”. Fabrizio Corona parla anche di Belen Rodriguez e sulla crisi sentimentale con Antonino Spinalbese rivela: “Siamo molto amici. Le ho detto che prima di fare le cose di pancia bisogna pensare. Se finisce una storia l’importante è essere buoni genitori”.