Grande Fratello Vip 7, quali sono le ultime news sui concorrenti? Chi ci sarà nel cast della settima edizione del reality show più longevo della tv? Alfonso Signorini scalda i motori e lancia qualche indizio sui social su chi potrebbe essere presente nel cast della Casa più spiata d’Italia. Scopriamo tutte le ultime news e il primo promo tv del programma.

Il Grande Fratello Vip 7 in onda a settembre: qual è la data di messa in onda?

La data ufficiale ancora non c’è anche se si pensa che possa essere lunedì 19 settembre 2022. Tuttavia, con le elezioni imminenti che cadono il 25 settembre si pensa che la data di inizio del programma condotto da Alfonso Signorini possa slittare di qualche settimana per dare così a tutti i concorrenti la possibilità di andare a votare.

Le opinioniste del Grande Fratello Vip 7: Orietta Berti e Sonia Bruganelli

A coadiuvare la conduzione di Alfonso Signorini, come sempre ci saranno due opinioniste. Una riconferma, ovvero Sonia Bruganelli che ha un carattere piuttosto peperino che la scorsa edizione ci ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. E la new entry di quest’anno è Orietta Berti che va a sostituire Adriana Volpe. Signorini sta confezionando un bel cast con tante personalità forti e differenti tra loro ma ancora non c’è un cast ufficiale. Piuttosto arriva il primo video promo ufficiale della nuova edizione, dove si vedono il conduttore e le due opinioniste. Eccolo qui:

Grande Fratello Vip 7 il cast, chi ci sarà?

Insomma gli indizi e i rumors su chi sarà presente nel reality di Cinecittà sono moltissimi ma non c’è ufficialità per cui il loro valore è pari a zero. Di certo Signorini non si sbottona più di tanto, anche se ieri durante il programma web “ La Terrazza Della Dolce Vita” , condotto da Simona Ventura assieme a Giovanni Terzi, il Direttore di Chi ha dato qualche indizio in più.

Pamela Prati e Spinalbese al Grande Fratello Vip 7? Parla Signorini

Signorini in questi mesi ha lanciato degli indizi dai suoi canali social, come ad esempio lo smalto rosso che molti hanno collegato a Pamela Prati. “Se mi chiedi se Pamela Prati sarà al Grande Fratello Vip ti dico fuochino, – ha ammesso Signorini, chiarendo però che – ma quello smalto rosso non si riferiva a Pamela Prati.”

Signorini ha lanciato poi altri indizi che hanno portato a pensare ad Andrea Iannoni, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini . Ma Il conduttore ha sempre giocato con “acqua, fuoco e fuochino” non rivelando nulla. Ha solo detto: “Ma i veri colpi non sono stati ancora annunciati e ce ne sono parecchi in questo cast”.

Insomma dobbiamo rassegnarci ad aspettare il mese di settembre quando sicuramente – a ridosso della messa in onda – sarà comunicato il cast ufficiale.

Grande Fratello Vip 7: chi NON ci sarà!

Si sono fatti molti nomi in questi mesi ma arrivano varie smentite per cui vi diciamo chi NON CI SARA’ nel cast del GF Vip7:

I fratelli Tavassi Guendalina ed Edoardo;

Jeda Final fidanzato di Vera Gemma;

La contessa Patrizia de Blanck;

Paolo Cannavaro, fratello del campione del mondo Fabio;

L’attore ucraino Artem Tkachuk, che si è fatto conoscere dal pubblico italiano per la sua partecipazione alla fiction Mare Fuori.

Quanto durerà la settima edizione del Grande Fratello vip 7?

Si pala di una edizione lunghissima, quasi otto mesi quindi assai più lunga della precedente che è durata sei mesi. Sarà veramente così? Ci pare un po’ improbabile dal momento che nei palinsesti Mediaset nella primavera 2023 sono stati annunciati altri due reality show: L’isola dei Famosi e la Talpa.