Il Grande Fratello Vip 7 prende forma. La nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini avrà inizio Lunedì 19 settembre 2022 in prima serata su Canale 5. Ma cosa sappiamo sulla nuova edizione del GFVip 7? A quanto pare il conduttore del reality e direttore del settimanale Chi, sta lavorando alla composizione del cast del programma realizzato da Endemol Shine Italy. Ad interessare il pubblico del reality non ci sono solo i nomi dei concorrenti, ma anche quelli di coloro che dallo studio commenteranno le dinamiche della casa di Cinecittà: gli opinionisti o le opinioniste. A quanto pare, come anticipato da Blogo, anche nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, in veste di opinionista ci sarà Sonia Bruganelli.

Grande Fratello Vip 7: Sona Bruganelli confermata opinionista del reality

In un primo momento, Sonia Bruganelli aveva dichiarato che non avrebbe più fatto l’opinionista del GFVIP dopo l’esperienza, definita da lei stessa piacevole, dello scorso anno. Ai nostri microfoni la Bruganelli aveva dichiarato che nel caso l’avrebbe rifatta solo se fosse stata unica opinionista del programma condotto dal direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini.

Sonia Bruganelli corteggiata da Signorini per tornare a Cinecittà

A quanto pare sembra ci sia stato un grande corteggiamento da parte di Signorini per convincerla a tornare, del resto lei è molto impegnata nel ruolo di produttrice tv per conto di Mediaset.

Grande Fratello Vip 7: chi al posto di Adriana Volpe?

Niente conferma invece per l’altra opinionista della scorsa edizione Adriana Volpe, che a quanto pare non farà parte del cast della nuova edizione del reality targato Mediaset. Sono tanti i nomi che si rincorrono in queste settimane su chi potrebbe essere l’altra o l’altro opinionista del programma, il nome più gettonato è quello dell’ex inquilina della casa di Cinecittà: Soleil Sorge, ex giurata de La pupa e il Secchione Show condotto su Italia 1 da Barbara d’Urso. Tra Soleil e Sonia durante la scorsa edizione è nata una certa sintonia, la Bruganelli non ha mai nascosto di aver apprezzato il percorso della Influencer all’interno della casa.

C’è poi in queste ore il nome di Orietta Berti, che secondo i rumors avrebbe firmato un contratto con Mediaset di 2 anni, proprio per partecipare al Gf Vip come opinionista e fare altri programmi tra cui un One Woman show.

Staremo a vedere, vi terremo aggiornati.