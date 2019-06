Il Grande Fratello Vip 4 è in preparazione. I numeri dell’ultima edizione sono stati abbastanza scoraggianti, ma Mediaset ha deciso di puntare nuovamente sul reality show apportando alcuni accorgimenti. Il cambiamento più importante sarà nella conduzione: Ilary Blasi dovrebbe essere sostituita da Alessia Marcuzzi, come annunciato dal settimanale Spy. La conduttrice de L’Isola dei Famosi sarà affiancata da Alfonso Signorini. Potrebbero esserci anche alcuni innesti nel gruppo di autori. Quali saranno, invece, i concorrenti del Grande Fratello Vip 4? In anteprima vogliamo svelarvi quali sono i nomi caldi per entrare nel cast della nuova edizione del reality show.

Grande Fratello Vip 4, i papabili concorrenti

La produzione del Grande Fratello Vip vuole continuare a puntare sui protagonisti di Uomini e Donne. Dopo Andrea Damante, Giulia De Lellis e Francesco Monte, nella casa più spiata d’Italia potrebbero entrare Ludovica Valli e Luca Daffrè. La prima è stata tronista nel programma di Maria De Filippi nonché concorrente di Temptation Island. Il secondo, invece, potrebbe entrare nella casa per dimenticare Angela Nasti. Da non sottovalutare anche la candidatura di Mattia Marciano, ex tronista.

Nella casa del Grande Fratello Vip 4 ovviamente non mancheranno gli sportivi. Sono vive le candidature di Matteo Materazzi, procuratore sportivo, e Diletta Sestini, pallavolista in forza al Prato. Il sogno, però, resta Filippo Magnini, difficile da convincere. Nella casa più spiata d’Italia dovrebbe entrare anche la bombastica Laura Cremaschi, nonché una Madre Natura di Ciao Darwin 8. La scelta ricadrà su Cicelys Zelies o Sara Croce?

Infine ci sono i nomi che al momento hanno meno riscontro. La produzione pare stia sondando il campo anche per Daniele Battaglia e (udite, udite) per Alena Seredova. L’ex compagna di Buffon, però, è molto impegnata nella sua vita da mamma e difficilmente lascerà i figli per un lungo periodo di tempo. Il Grande Fratello Vip resta una tentazione.