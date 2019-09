Grande Fratello Vip 4 il cast comincia a delinearsi anche se non c’è una conferma ufficiale. Tuttavia, sappiamo già con certezza, chi ha rifiutato di fare il reality, anche con un compenso Choc, come direbbe Barbara D’Urso!

Cifra record per Gessica Notaro al Grande Fratello Vip 4: il rifiuto della donna

Gessica Notaro, tristemente nota per essere stata sfigurata dall’acido al volto dal suo ex fidanzato è molto corteggiata dalla tv. La donna sarebbe stata chiamata dai vertici Mediaset e dalla produzione del reality, la Endemol Shine Italy per partecipare al programma di canale 5 che prenderà il via il prossimo novembre con al timone Alfonso Signorini.

I vari rumors che si rincorrono sul cast ci informano che la Notaro avrebbe rifiutato di partecipare al reality anche con un compenso stellare pari a 100 mila euro!

La Notaro dice no alla cifra record per partecipare al reality di canale 5

Il settimanale Oggi infatti, Alberto Dandolo con precisione, ci informa che la Notaro contattata da Mediaset avrebbe detto no al suo ingresso nella Casa di Cinecittà, la più spiata d’Italia.

La ragazza, bellissima nonostante una vistosa benda a causa della bruciatura con l’acido è molto corteggiata dalla tv. Dopo la sua partecipazione allo show del sabato sera di Rai 1, Ballando con le Stelle, le sue quotazioni sono decisamente salite.

Dandolo Scrive:

Si sussurra che il Biscione le avesse offerto la cifra record di 100 mila euro per partecipare come concorrente alla prossima edizione del noto reality.

Insomma, la Notaro ha le idee ben chiare e il suo rifiuto ad una cifra così alta la dice lunga sulla sua indole e personalità. In un mondo dove i soldi comprano tutto o quasi, è bello trovare persone con una grande dignità. La Notaro non si svende e soprattutto non è disposta a scendere a compromessi.

Grande Fratello Vip 4: le ultime news sul reality di canale 5

Molta carne al fuoco per quel che riguarda il cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Come sappiamo già da tempo, a condurre il reality di canale 5 ci sarà Alfonso Signorini, che negli anni ha rivestito il ruolo di opinionista della trasmissione al fianco di Alessia Marcuzzi.

Quest’anno invece Signorini sarà al timone dello show, ma non si conosce ancora chi potrà coadiuvarlo nel ruolo di opinionista. Si sono fatti i nomi dei Giulia De Lellis, che fra due giorni avrà il suo libro in uscita nelle librerie, poi anche il nome di Katia Ricciarelli ed anche quello di Pamela Prati, che ha fatto storcere il naso a più di un telespettatore.

Il Cast del Grande Fratello Vip 4: chi è vicino alla firma?

Secondo quanto scritto da Monica Setta dalle colonne de La Gazzetta Del Mezzogiorno, sarebbero vicini alla firma per la loro partecipazione i seguenti vip:

Adriana Volpe, ormai fuori dai giochi della Rai non avendo più un programma dopo la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia;

ormai fuori dai giochi della Rai non avendo più un programma dopo la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia; Il secondo nome è quello di Fanny Cadeo , ex showgirl e attrice;

, ex showgirl e attrice; Si parla anche con insistenza di Karina Cascella , opinionista e prezzemolina dei salotti ciarlieri della D’Urso;

, opinionista e prezzemolina dei salotti ciarlieri della D’Urso; Ed infine il giornalista Michele Cucuzza, nonché storico conduttore de La Vita in Diretta.

Dobbiamo smentire la Setta sulla partecipazione di Karina Cascella perché la diretta interessata ha smentito categoricamente rispondendo ad un follower che glielo ha chiesto.

“Assolutamente no! E non capisco come mai ci sia il mio nome tra i concorrenti”.

La Cascella ha poi aggiunto:

È davvero divertente a volte leggere che sarai in una trasmissione e invece tu non ne sai nulla! Io in questo caso. Rispondo una volta per tutte perché leggo la notizia ovunque. Non parteciperò al Gf Vip.

Grande Fratello Vip, il probabile cast e i nomi fatti finora

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)

Arianna David (ex Miss Italia, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Karina Cascella (opinionista, ex vincitrice de La Talpa)

Adriana Volpe (conduttrice, ex concorrente di Pechino Express)

Michele Cucuzza (conduttore)

Fanny Cadeo (attrice)

Ammettiamolo, ci sono molti nomi che sono dei personaggi decisamente adatti ad un reality e se fossero confermati avremmo un Grande Fratello Vip eccellente. E’ noto infatti che a decidere la riuscita di un reality è solamente un cast valido e che abbia un vissuto su cui poter sviluppare delle belle dinamiche. Sarà così? Staremo a Vedere…