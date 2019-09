Grande Fratello Vip si prepara a decollare e se ancora nulla o quasi si conosce sul cast della 4 edizione del reality show targato Endemol Shine Italy, già qualcosa trapela per quel che riguarda i probabili opinionisti che affiancheranno Alfonso Signorini nella conduzione.

Grande Fratello Vip 4: chi affiancherà Alfonso Signorini? Le prime indiscrezioni

L’appuntamento con il Grande Fratello vip è fissato per novembre anche se non abbiamo una data ufficiale. Non si conosce ancora il cast ma sono stati provinati molti vips. In queste settimane che verranno avremo certamente delle notizie più pregne al riguardo, ma oggi ci soffermiamo su quelli che potrebbero essere i probabili opinionisti del reality di Canale 5.

Le prime ipotesi sui nomi che affiancheranno Alfonso Signorini alla conduzione del Grande Fratello Vip 4

Tra le ipotesi che rimbalzano in queste ore, il primo nome che trapela è quello di Katia Ricciarelli di cui già conosciamo non solo le doti canore, ma anche la lingua affilata, di quella che non le manda a dire!

Abbiamo già avuto modo di vederla nel ruolo di opinionista in altre trasmissioni e rimarrà una perla del trash la lite furibonda con Tina Cipollari in Selfie- Le Cose Cambiano condotto all’epoca da Simona Ventura.

Gli altri nomi trapelati sono quelli della conduttrice Elenoire Casalegno, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip e di un’altra ex gieffina che ha fatto molto discutere proprio per aver litigato con quello che oggi è il conduttore, Alfonso Signorini.

Di chi stiamo parlando? Naturalmente di Giulia De Lellis, che con il suo carattere pungente sarebbe proprio perfetta a ricoprire il ruolo. Ma l’esuberante influencer riuscirà a superare la sua diversità caratteriale con l’anfitrione del programma, con il conduttore Alfonso Signorini?

Grande Fratello Vip 4: l’ultimo nome trapelato fa molto discutere

Ma se bene o male i personaggi che vi abbiamo elencato, chi più chi meno, è gradito al pubblico, l’ultimo nome trapelato ha fatto parecchio discutere. Si tratterebbe di Pamela Prati, la show girl che ha manipolato la scorsa stagione televisiva con il suo finto matrimonio con l’ancor più finto fidanzato, Mark Caltagirone…

Sarà veramente così? Voci di corridoio intanto informano che la Prati sarebbe stata corteggiata anche da un altro programma Mediaset che la vorrebbe come presenza fissa nello show.

Grande Fratello Vip 4: il probabile cast

I primi nomi trapelati in rete sono volti molto noti e amati dal pubblico. Tra loro spuntano:

Matilde Brandi ex diva del Bagaglino, ballerina professionista che ha partecipato ad una delle ultime edizioni di Tale e Quale Show)

ex diva del Bagaglino, ballerina professionista che ha partecipato ad una delle ultime edizioni di Tale e Quale Show) Giovanni Scialpi ex rocker degli anni Ottanta, autore di celebri successi musicali come Rocking Rolling e Cigarette and Coffee. Il cantante ha già partecipato ad altri reality Music Farm e Pechino Express.

ex rocker degli anni Ottanta, autore di celebri successi musicali come Rocking Rolling e Cigarette and Coffee. Il cantante ha già partecipato ad altri reality Music Farm e Pechino Express. Fernanda Lessa ex naufraga de L’Isola dei Famosi con una storia personale molte forte.

ex naufraga de L’Isola dei Famosi con una storia personale molte forte. Claudia Galanti anche lei ex naufraga e una storia personale molto triste. Quest’ultima addirittura naufraga bis, in quanto ha preso parte al reality targato Magnolia in ben due edizioni, una in Rai e l’altra a Mediaset.

Cosa bolle in pentola? Insomma tante succulente novità che se fossero confermate avrebbero dell’incredibile… Siete d’accordo?