Incredibile indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo su Dagospia: alla conduzione del Grande Fratello Vip 4 potrebbe esserci Alfonso Signorini. L’opinionista sostituirebbe Ilary Blasi e scavalcherebbe nelle gerarchie anche Alessia Marcuzzi. Il direttore di Chi sarebbe pronto a rivoluzionare il format del reality show, riportandolo alle origini.

Grande Fratello Vip 4, la rivoluzione di Signorini

Il Grande Fratello Vip 4 al momento non è presente nei palinsesti Mediaset autunnali, ma maggiori notizie potrebbero arrivare nel mese di luglio quando la rete del Biscione li renderà pubblici. Gli ascolti della passata edizione sono stati abbastanza scadenti e per questo motivo la produzione, se il programma dovesse essere confermato, vuole assolutamente rivoluzionare il reality show.

La notizia di Alfonso Signorini è già un vera e propria bomba. L’opinionista sarebbe pronto a cambiare totalmente il format del programma, accontentando i telespettatori. Il Grande Fratello Vip 4, infatti, sarebbe meno “urlato” e più riflessivo. I concorrenti, inoltre, sarebbero volti noti, ma non trash.

Grande Fratello Vip 4, quali potrebbero essere i concorrenti?

Come già abbiamo anticipato in questo articolo, i nomi in lizza per il Grande Fratello Vip 4 sono veramente tanti. Da Ludovica Valli e Luca Daffrè, fino a Laura Cremaschi e i nomi con un cachet più alto come Alena Seredova e Daniele Battaglia. Se l’indiscrezione di Alfonso Signorini dovesse essere confermata, si allontanerebbe invece la partecipazione di Ilona Staller. La nuova edizione del Grande Fratello Vip, infatti, vorrebbe evitare di coinvolgere personaggi molto vicini al trash.

Cicciolina resta comunque in lizza per la prossima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. Il reality show sarà sicuramente confermato dopo gli ottimi ascolti della sedicesima edizione. L’edizione Nip e Vip rischierebbero di ostacolarsi tra di loro nuovamente, ma Alfonso Signorini avrebbe in mente di riportare il reality show alle origini. La notizia ovviamente sarebbe molto gradita dal pubblico italiano.