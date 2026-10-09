Stasera, venerdì 9 ottobre 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi in diretta su Canale 5. In studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta dell’ottava puntata del 9 ottobre, cosa succederà?

Venerdì 9 ottobre 2026 dalle ore 22.00 torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi giunto alla ottava puntata in prima serata su Canale 5. Una diretta che si preannuncia esplosiva, visto che scopriremo il verdetto del televoto con il secondo concorrente eliminato dalla casa. Chi uscirà tra Federica, Guendalina, Andreas, Alex Belli, Danto e Moreno? Non solo il televoto, ma spazio anche alle dinamiche in corso tra i concorrenti. In particolare la discussione tra Guendalina e Moreno continua a tenere banco sia dentro che fuori la casa con la madre e il compagno della gieffina che hanno criticato duramente le parole pronunciate dall’ex inviato di Striscia La Notizia. Un confronto – scontro che a distanza di giorni sembra non essersi concluso e che potrebbe tornare al centro della puntata.

Guendalina in questi giorni ha avuto da ridire anche con Valeria Marini; le due, in giardino, hanno discusso di quanto successo con la showgirl sarda che l’ha invitata a riflettere sui suoi comportamenti. Si tornerà poi a parlare del rapporto tra Marina La Rosa ed Alex Belli, ma non mancheranno i momenti di intrattenimenti con una nuova esibizione di ballo curata dalla “coreografa” Francesca Manzini.

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 9 ottobre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Federica, Guendalina, Andreas, Alex Belli, Danto e Moreno? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà il secondo eliminato dalla casa

Stando ai sondaggi online la più votata dal pubblico è Guendalina con il 25,77% delle preferenze seguita da Andreas Muller con il 22,23%. Bene anche Federica Morello con il 19,38% seguita da Moreno Morello con il 16,53%. A rischio eliminazione restano Alex Belli che racimola l’11,06% e Giancarlo Danto con il 5,02%. Sarà proprio Danto il secondo concorrente eliminato dalla casa?