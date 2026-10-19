Stasera, lunedì 19 ottobre 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi in diretta su Canale 5. In studio a commentare le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della decima puntata del 16 ottobre, cosa succederà?

Lunedì 19 ottobre 2026 dalle ore 22.00 appuntamento con l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Una puntata che si preannuncia imperdibile visto che scopriremo il verdetto del televoto: chi vuoi salvare tra Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Jonathan e Varsi? Intanto Valeria Marini, dopo aver minacciato di voler abbandonare la casa, ha deciso di restare. In questi giorni la stellare showgirl è stata “vittima” di uno scherzo che poco dopo ha creato non pochi contrasti tra i vips. In particolare Guendalina ha avuto qualcosa da ridere all’amica Giulia.

Spazio poi alle tensioni tra Federica e Giacomo protagonisti di un confronto molto acceso a tavola, mentre Jonathan e Andreas hanno vissuto un momento di sconforto. La lontananza da casa e l’assenza degli affetti comincia a farsi sentire. Infine spazio come sempre alla battle dei talenti con nuove esibizioni dei concorrenti!

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 16 ottobre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della nona puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Jonathan e Varsi? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà il primo concorrente candidato alla prossima eliminazione.

Stando ai sondaggi online la più votata è Carmen Di Pietro con il 38,01% delle preferenze seguita da Valeria Marini con il 21,96%. A seguire Alessandro Varsi con il 21,81% e ultima posizione per Jonathan Kashanian con solo il 18,22%.

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, anche quest’anno torna con un doppio appuntamento settimanale. Dopo la partenza con la doppia puntata del giovedì e sabato, il reality show torna il lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: