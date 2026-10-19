Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 19 ottobre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma si confronta nuovamente con Fabio.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal trono classico di Giacomo. Il tronista è dubbioso sulla corteggiatrice Martina. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 19 ottobre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++