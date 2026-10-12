Stasera, lunedì 12 ottobre 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi in diretta su Canale 5. In studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della nona puntata del 12 ottobre, cosa succederà?

Lunedì 12 ottobre 2026 dalle ore 22.00 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Una diretta che si preannuncia imperdibile con un nuovo verdetto del televoto che vede a rischio prossima eliminazione Andreas Muller, Moreno Morello e Jonathan Kashanian. Chi sarà il concorrente meno votato dal pubblico? Dal televoto alle dinamiche e rapporti nati nella casa del GF VIP.

Tra i temi caldi lo scontro tra Andreas Muller e Jonathan Kashanian che ha generato una rottura nella casa; da un lato c’è chi sostiene l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi come Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, mentre i giovanissimi sono coesi con l’ex vincitore del Grande Fratello. Non solo, spazio al chiarimento tra Piera e il fidanzato Gianmarco che si sono salutati tra le lacrime. Chissà che questo incontro non sia stato chiarificatore per la 23enne. Intanto Roncaccia ha confidato a Megan e Jonathan di non riuscire a stare lontano da Piera. Cosa succederà? Infine una nuova esibizione per Valeria Marini, la regina indiscussa di questa edizione!

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 12 ottobre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della nona puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Moreno, Jonathan e Andreas? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Stando ai sondaggi online il più votato è Andreas Muller con il 53,33% delle preferenze seguito da Moreno Morello con il 33,33%. Ultima posizione per Jonathan Kashanian che racimola solo il 13,33% e si candida tra i possibili concorrenti al televoto della prossima settimana.

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, anche quest’anno torna con un doppio appuntamento settimanale. Dopo la partenza con la doppia puntata del giovedì e sabato, il reality show torna il lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: