In attesa della prima puntata del Grande Fratello Vip 2026 è stato annunciato e svelato il cast ufficiale del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Scopriamo insieme i nomi di tutti i concorrenti pronti a varcare la porta rossa di Cinecittà!

Grande Fratello Vip 2026, tutti i concorrenti

Ci siamo: il Grande Fratello Vip 2026 sta per tornare da martedì 17 marzo 2026 in prima serata su Canale 5 con una nuova edizione condotta da Ilary Blasi. Accanto alla storica conduttrice due nuovi opinionisti; due volti noti e divisivi a cui spetterà il compito di commentare le avventure dei concorrenti nella casa. Opinioniste del GF VIP 2026 saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Ma chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione? A distanza di pochi giorni dalla prima puntata è stato svelato il cast completo composto da 16 concorrenti tra vecchie conoscenze e new entry.

Tra i concorrenti annunciati: Adriana Volpe e Antonella Elia che in passato hanno già partecipato al reality show. Alla loro prima esperienza nella casa del GF, invece, ci sono Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Dario Cassini, Paola Caruso e Francesca Manzini. Non mancano personaggi giovani, ma con esperienze pregresse nel mondo della televisione: GionnyScandal, ex concorrente di Amici, Nicolò Brigante, ex tronista di Uomini e Donne, Lucia Ilardo e Raul Dumitras direttamente da Temptation Island. E ancora nel cast anche: Marco Berry, inviato de Le Iene, Blu Barbara Prezia, modella ed ex concorrente di Pechino Express, Ibiza Altea, influencer e concorrente di “Too hot to handle: Italia” e Giovanni Calvario, protagonista di “Love is blind”.

Ecco la lista dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2026:

Grande Fratello Vip 2026, quando inizia e quanto dura

La data di partenza del Grande Fratello Vip 2026 è stata annunciata per martedì 17 marzo 2026 in prima serata su Canale 5. La nuova edizione, che segna il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi, andrà in onda con due appuntamenti settimanali il martedì e venerdì in prime time. Riguardo la durata, Mediaset ha annunciato che questa edizione sarà diversa dalle precedenti con una messa in onda di sole sei settimane. «Avrà una diversa durata complessiva per un ciclo di sei settimane» – le parole del comunicato stampa diffuso dell’azienda di Cologno Monzese.

