Il tempo corre. Siamo già alla sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Cosa accadrà secondo le anticipazioni emerse dalla registrazione odierna e cosa vedremo in prima serata su Canale 5 sabato 25 aprile 2026? Ecco tutti gli spoiler siamo un grado di fornirvi su sfide, giudizi, liti e ballottaggi. Scopriamo insieme come si è svolta la serata, ma soprattutto quali esibizioni sono state portate sul palco e quali ragazzi sono finiti a rischio eliminazione.

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi: gli ospiti

Occhi puntati in primis sulle news in merito alle anticipazioni di Amici di Maria De Filippi che riguardano gli ospiti della serata. Sui social ufficiali di Amici di Maria De Filippi e nel comunicato stampa sono stati annunciati alcuni nomi di spicco del panorama musicale, televisivo e cinematografico italiano. In soldoni vedremo:

Giudici: Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario. A loro si aggiunge – come ogni sabato – il giudice speciale: Cristiano Malgioglio

Ospite con ruolo Speciale: Alessandro Cattelan

Ospiti musicali: Serena Brancale con Delia; Ermal Meta.

Ospiti vari: Luca Laurenti e Luca Argentero. Entrambi pronti a tornare per una “rivincita” nel gioco condotto da Alessandro Cattelan.

Ospite comico: Alessandro Siani

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Le squadre del Serale: chi è rimasto dopo le puntate andate in onda?

Ad oggi, dopo le eliminazioni avvenute nelle puntate del Serale di Amici 25 già andate in onda le squadre in gara sono così composte:

Zerbi-Cele con: Elena e Riccardo per il canto ed Emiliano e Nicola per il ballo

con: Elena e Riccardo per il canto ed Emiliano e Nicola per il ballo Emanuel Lo e Anna Pettinelli : Gard per il canto e Alessio per il ballo

: Gard per il canto e Alessio per il ballo Peparini e Cuccarini: Angie e Lorenzo per il canto ed Alex per il ballo

Serale Amici 25: cosa è accaduto nella prima manche

Cosa è accaduto nella prima manche della sesta puntata del Serale di Amici25? A sfidarsi saranno:

La seconda manche

Quali sono state le sfide della seconda manche?

Terza manche

Cosa è vedremo nella terza manche?

Password con Alessandro Cattelan

Luca Argentero e Luca Laurentis hanno preso parte a Password, il gioco condotto da Alessandro Cattelan. Cosa è accaduto?

Ballottaggio ed eliminazione

Chi è finito al ballottaggio e a rischio elimionazione?

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