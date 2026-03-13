Cresce l’attesa per il Grande Fratello Vip 2026, il reality show che segna il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione e due opinioniste inedite del calibro di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Ma non finisce qui, visto che 4 concorrenti sono pronti ad entrare prima nella casa in una in un’inedita Open House.

Grande Fratello Vip 2026, 4 concorrenti protagonisti dell’Open House

Si stanno per accendere i riflettori sul Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi con una serie di novità pensate per coinvolgere e stuzzicare maggiormente l’attenzione del pubblico di Canale 5 (e non solo). Una delle novità annunciate in queste ore è l’Open House, ossia l’apertura anticipata della casa più spiata d’Italia. Proprio così, la porta rossa di Cinecittà quest’anno si aprirà con alcuni giorni d’anticipo rispetto alla data ufficiale di messa in onda con l’inedita Open House di venerdì 13 marzo 2026 quando 4 concorrenti entreranno per primi nella casa.

Di chi si tratta? I 4 concorrenti chiamati a dare il via al Grande Fratello Vip 8 sono: Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi. Spetterà a loro entrare per primi andando così a scoprire la nuova casa del GF a pochi giorni dalla partenza ufficiale del reality show. Per chi volesse seguire il loro ingresso e le prime ore di convivenza nella casa più spiata d’Italia l’appuntamento è da venerdì 13 marzo 2026 su Mediaset Infinity e sui profili ufficiali del programma.

Grande Fratello Vip 2026, quando inizia e chi partecipa

La data di inizio del Grande Fratello Vip 2026 è confermata per martedì 17 marzo con la prima puntata ufficiale che segna il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi. La conduttrice sarà affiancata in studio dalle due nuove opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici pronte a commentare e pizzicare i concorrenti.

Parlando proprio di concorrenti, ecco i nomi dei protagonisti che parteciperanno alla nuova edizione:

Adriana Volpe

Antonella Elia

Alessandra Mussolini

Raimondo Todaro

Dario Cassini

Paola Caruso

Francesca Manzini

GionnyScandal

Nicolò Brigante

Lucia Ilardo

Raul Dumitras

Blu Barbara Prezia

Ibiza Altea

Giovanni Calvario

L’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2026 è da martedì 17 marzo su Canale 5.