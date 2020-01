Ieri sera durante la 5° puntata del Grande Fratello Vip 2020 è entrata nella Casa di Cinecittà, Valeria Marini, per un confronto con Rita Rusic. Come saprete le due hanno in comune, per così dire, lo stesso uomo: Vittorio Cecchi Gori. Nel senso che la Marini è subentrata subito dopo la separazione del produttore, con la Rusic.

“È un cesso, il triplo di Rita Rusic”: Antonela Elia e Antonio Zequila insultano Valeria Marini al GF VIP 2020

Il confronto tra le due donne è stato tutto sommato civile e non si sono strappati i capelli come ci si poteva aspettare. I toni non troppo pacati, ma alla fine il confronto si conclude con un bacio e un abbraccio.

Ma quello che ha fatto insorgere il web è il body shaming di cui è stata vittima la giunonica Veleria Marini. Come è noto la Valeriona nazionale non è certo una donna esile, ma burrosa e in carne. Questo è stato e forse è il segreto del suo successo, perché come si dice: “dove c’è ciccia, si pasticcia”, ma di tutt’altra idea è Antonella Elia.

E già. Antonellina che di certo non ha peli sulla lingua, quando la Rusic è rientrata in camera con tutti i concorrenti dopo il confronto con la Marini le ha detto:

“Tu bellissima, lei un cesso” e Antonio Zequila aggiunge un commento altrettanto cattivo: “Lei sembra il triplo di te”.

Il body shaming di Antonella Elia e Antonio Zechila al GFVIP 2020 su Valeria Marini

Ora. Nel 2020, dopo i vari appelli di molte donne dello spettacolo che hanno forme generose, come Vanessa Incontrada in cui si dice chiaramente che “la perfezione non esiste” ci sembra assurdo che si possano commettere scivoloni del genere!

Antonella, che nella sua bizzarra sincerità ne ha per tutte, forse dovrebbe rivedere un po’ le sue sentenze perché aldilà della recita televisiva, certe parole possono ferire…

Vi mostriamo il video dell’accaduto con le parole di Elia e Zechila

ECCO LE PAROLE SHOCK DI ANTONIO ZEQUILA E ANTONELLA ELIA CONTRO VALERIA MARINI #GFVIP pic.twitter.com/3K3yAsKg2x — il mondo che vorrei (@roeswvood) January 20, 2020

Nessun chiarimento tra la Rusic e la Marini al GFVIP 2020

Ammettiamolo. Forse ci aspettavamo un incontro di fuoco ma così non è stato. Anche se i toni non sono stati proprio concilianti il confronto si è mantenuto “tranquillo”. La Marini è entrata e si è mostrata pacata e conciliante, ma la Rusic l’ha provocata tutto il tempo.

Queen assoluta la Marini che tira fuori dalle tette, tutti gli screen delle dichiarazioni stampa della Rusic contro di lei, ma la cosa che ci dispiace è che Valeriona, è stata offesa dai coinquilini dell’antagonista.

Dire ad una donna come la Marini che è un ces*o e che è il triplo dell’altra, ci è sembrato di cattivo gusto e molto indelicato.

E voi cosa ne pensate?