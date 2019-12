Abbiamo la data ufficiale d’inizio del Grande Fratello Vip 2020. Finalmente possiamo informarvi che il reality di canale 5 condotto da Alfonso Signorini prenderà il via mercoledì 8 gennaio. I vari rumors davano come data d’inizio mercoledì 7 gennaio, ma Mediaset per evitare lo scontro con il film su Alberto Sordi, su Rai 1 ha preferito spostarlo al mercoledì, ma solo per questa volta.

Grande Fratello VIP 2020: al via mercoledì 8 gennaio

Canale 5 aprirà i battenti al Grande Fratello Vip 2020 mercoledì 8 gennaio e l’appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini potrà contare su un raddoppio settimanale. Ma vediamo di capire meglio.

La collocazione iniziale del Grande Fratello Vip, in un primo tempo si pensava fosse martedì 7 gennaio, ma per evitare il temibile film tv su Alberto Sordi in onda sull’ammiraglia Rai, l’azienda ha deciso questa mossa strategica, per evitare di partire con un risultato poco brillante.

Ma il giorno di destinazione ufficiale del reality sarà fissato, come di consueto al lunedì sera. Quindi, si parte mercoledì 8 gennaio ma dalla settimana successiva gli inquilini della Casa più spiata d’Italia andranno in onda come di consueto al lunedì.

Certo la contra-programmazione Rai sarà sempre forte, perché al lunedì il reality dovrà vedersela con la fiction La Guerra è Finita. Ma un’altra novità sul Grande Fratello Vip farà felice molti di voi: il reality avrà un doppio appuntamento settimanale.

Grande Fratello Vip 2020: raddoppia, andrà in onda anche al venerdì

E’ previsto, infatti, almeno per tutto il mese di gennaio che il padre dei reality abbia due appuntamenti: uno al lunedì e l’altro al venerdì sera, contrapponendosi a Il Cantante Mascherato, il nuovo show di Milly Carlucci che debutterà il prossimo 10 gennaio su Rai 1.

Quindi, Mediaset decide di puntare sul reality di Alfonso Signorini non solo al lunedì ma anche al venerdì, cancellando dai palinsesti la fiction italiana. Sarà una mossa vincente? Di certo le fiction su canale 5 non hanno un destino facile dal momento che molte, purtroppo, non registrano gli ascolti sperati.

Ci riferiamo in modo particolare a “Oltre la Soglia” con Gabriella Pession, spostata poi in seconda serata e “Il Processo” con Vittoria Puccini. Inspiegabilmente, nonostante le due fiction siano degli ottimi prodotti con un cast di tutto rispetto, non riescono ad accaparrarsi il favore del pubblico.

Grande Fratello Vip 2020: i concorrenti ufficiali del reality di canale 5

Intanto vi ricordiamo che ad oggi parte del cast è stato svelato, e quindi vedremo entrare dalla Porta Rossa:

Pago

Rita Rusic

Andrea Denver

Barbara Alberti

Antonella Elia

Aristide Malnati

Paolo Ciavarro

Michele Cucuzza