Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip 2020 dopo l’addio al marito Francesco Sarcina. L’influencer dopo lo scandalo, nato in seguito alla sua presunta relazione extra coniugale con l’attore Riccardo Scamarcio– migliore amico, nonché testimone di nozze del marito- sarebbe pronta a varcare la fatidica Porta Rossa di Cinecittà.

Clizia Incorvaia, parteciperà al Grande Fratello Vip 2020

Stando alle rivelazioni di Alberto Dandolo, penna di Dagospia e Oggi pare proprio che la l’ex moglie di Sarcina sarebbe stata arruolata come concorrente del Grande Fratello Vip 2020, condotto da Alfonso Signorini.

Il padre di tutti i reality, quest’anno ha avuto uno slittamento notevole: in un primo momento era stata diffusa come data d’inizo il 24 ottobre, ma subito dopo attraverso una nota Mediaset abbiamo appreso che il GFVIP inizierà nel 2020, molto probabilmente il 7 gennai, subito dopo le vacaze natalizie.

Quindi, Clizia Incorvaia, web influencer ed ex moglie di Francesco Sarcina sarebbe uno dei concorrenti più quotati. La peperina Clizia, che in una recente intervista a “Live non è la D’Urso”, ha smentito di avere avuto una relazione con Scamarcio- ammettendo che c’è stato solo un bacio- è pronta a varcare la Casa più spiata d’Italia.

Dove, siamo sicuri, riuscirà a farsi notare in un modo o nell’altro. Per quanto riguarda l’intero cast del Grande Fratello Vip 2020 non è stato ufficializzato nessun nome ma i rumors si soffermano sui seguenti personaggi.

Grande Fratello Vip 2020: il probabile cast

Michele Cucuzza, giornalista e conduttore tv

Adriana Volpe, showgirl ex volto Rai ed ex concorrente di Pechino Express

Antonella Elia, showgirl già all’attivo diversi reality

Cicciolina, ex attrice hard

Divino Otelma, personaggio tv

Giucas Casella, personaggio tv

Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne

Paola Di Benedetto, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e web influencer

Natalia Bush, modella, ex concorrente de La Talpa

Mariano Catanzaro, ex di Uomini e Donne

Matilde Brandi, ballerina

Arianna David, ex Miss Italia ex concorrente dell’Isola dei Famosi

Megan Montaner, attrice

Zoe Cristofoli, influencer

Ginevra Lambruschi, modella

Sara Tommasi, modella

Shalpy, cantante, ex concorrente di Pechino Express

Kabir Bedi, attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi

Andrea Melchiorre, ex di Uomini e Donne

Fernanda Lessa, ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi

Claudia Galanti, ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi

Si parla anche della presenza di Loredana Lecciso ex compagna di Al Bano, ma ha ammesso che sta riflettendo sul da farsi.

Scelti già gli opinionisti della prossima edizione del GF Vip 2020

E mentre ancora si brancola nel buio per quel che riguarda il cast (ricordiamo che i nomi sopra elencati non sono stati ufficializzati) abbiamo la certezza di chi siano i due opinionisti che affiancheranno Alfonso Signorini: il cantante Pupo e la manager e personaggio tv, Wanda Nara.