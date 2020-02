Il Grande Fratello Vip 2020 entra nel vivo del gioco e stasera si chiuderanno dei cerchi e se ne apriranno altri. Infatti come annunciato dal reality di canale 5, nella puntata del 24 febbraio dalla Porta Rossa di Cinecittà avremo due nuovi ingressi. La prima è Valeria Marini, che entrerà in gioco come concorrente, ma l’altro chi è? Ve lo diciamo immediatamente!!

Grande Fratello Vip 2020: stasera 2 nuovi ingressi in Casa

Alfonso Signorini avrà un bel da fare stasera nel cercare di dipanare le intricate vicende del reality più spiato d’Italia. Oltre a chiarire la posizione di Clizia Incorvaia, che ha pronunciato delle frasi assolutamente fuori luogo all’interno della Casa, e con conseguente sospensione del televoto, dovrà anche incastrare due nuovi ingressi: Valeria Marini e…………… Sossio Aruta?

La nostra Valeria Marini torna ad abitare nella Casa di #GFVIP… che l’ha già vista protagonista della prima edizione ♥️ Vi aspettiamo oggi, in prima serata, su #Canale5! pic.twitter.com/6ZgeUOe66h — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 24, 2020

Sossio Aruta da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip (passando per Tempation Island)?

La Marini era stata già annunciata la scorsa settimana che sarebbe entrata stasera come nuova concorrente, ma la novità è che con lei entrerà anche Sossio Aruta, ex di Uomini e donne e novello papà di Bianca, che ha avuto con Ursula incontrata nel programma della De Filippi.

Le nostre “talpine” sparse in tutte Italia che seguono con attenzione i nostri social ci hanno segnalato che Sossio Aruta, potrebbe essere il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020. E’ stato avvistato all’aeroporto di Roma, e dal momento che non è più a Uomini e Donne (se fosse ospite di Maria, sarebbe assieme alla compagna) perché felicemente sposato con Ursula, potrebbe proprio essere lui ad entrare nella Casa!! Oltretutto non risulta che siano previste per oggi e domani registrazioni delle trasmissioni di Maria De Filippi che, invece, ha lavorato sodo nel fine settimana. Nuove puntate del trono Over sono state infatti registrate fra sabato e domenica.

Sarà veramente lui oppure le nostre talpine hanno preso lucciole per lanterne? Sta di fatto che attraverso le IG di Sossio e di Ursula, qualcosa si intuisce e forse ci hanno visto proprio giusto!!

Certo se fosse veramente lui, prevediamo fuoco e fiamme con Valeria Marini con la quale ha avuto più di uno scontro a Temptation Island Vip…

Noi facciamo il nostro dovere e vi riportiamo quello che potrebbe essere il prossimo concorrente del Grande Fratello Vip 2020. E se questa ipotesi si concretizzasse, sareste felici?