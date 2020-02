Grande Fratello Vip 2020, Asia Valente a rischio squalifica? Ebbene, pare proprio di sì. Il motivo? La Bionda bombastica, che la scorsa puntata ha varcato la Porta Rossa di Cinecittà, si è lasciata sfuggire quello che è successo a Sanremo e in modo particolare del caso Bugo e Morgan.

Asia Valente a rischio squalifica per aver parlato di Bugo e Morgan

Asia Valente, la bella ragazza bionda che la scorsa puntata è entrata nella Casa più spiata d’Italia, con Teresanna Pugliese e Sara Soldati potrebbe già da venerdì 21 febbraio lasciare la Casa del Grande Fratello Vip perché ha spifferato ciò che è avvenuto fuori dal Reality condotto da Alfonso Signorini.

Come sapete, informare i concorrenti di ciò che avviene fuori è vietato dal regolamento e la giovane Influencer ha combinato un gran pasticcio: ha spifferato ciò che è accaduto al Festival di Sanremo in modo particolare sul caso Bugo- Morgan.

Asia Valente, squalificata dal GFVIP2020 in tempi record?

La donna, non si è resa conto evidentemente o ignora totalmente il regolamento, secondo il quale i concorrenti non devono essere assolutamente informati di ciò che accade fuori dalla casa del GFVIp.

Infatti, i gieffini devono vivere in una sorta di bolla che li preclude a qualsiasi tipo di informazione esterna. Difatti, proprio in questa ottica quando alcuni fans urlano attraverso le mura da fuori, sovente la produzione mette la musica a palla, per non farli ascoltare.

Ma tornando ad Asia, cosa è successo? La biondina in queste ore ha raccontato ai suoi coinquilini cosa è successo a Sanremo:

“Ragazzi, a Sanremo è successo un casino assurdo. Praticamente c’era Malgioglio, no Morgan, scusate… Doveva cantare con un tipo sconosciuto. Morgan è entrato sul palco cantando parole che vanno contro di quello e quello ha lasciato il palco”.

La reazione dei compagni è stata naturalmente di stupore ma anche di ilarità, ma ad un certo punto le hanno fatto notare che non avrebbe dovuto raccontare fatti dell’esterno perché loro vivono in una sorta di “clausura”. Immediatamente, quindi la regia ha cambiato inquadratura e poco dopo Asia è stata chiamata in confessionale dagli autori.

Asia Valente verrà squalificata?

Venerdì sera, nella diretta in onda su Canale 5 e condotta da Alfonso Signorini, sapremo che destino avrà la bionda influencer.