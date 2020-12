Stasera, lunedì 21 dicembre ennesima puntata del Grande fratello Vip 2020: grandi sorprese, un ritorno importante in Casa e due cantanti in arrivo da Amici di Maria De Filippi per un medley delle loro canzoni più belle e delle canzoni di Natale.

Cristiano Malgioglio eliminato la scorsa puntata rientra in Casa per un confronto con i gieffini

Nuovo appuntamento, nuova puntata la 28° con il Grande Fratello Vip 2020 che vedrà un ritorno clamoroso nella Casa: Cristiano Malgioglio eliminato la scorsa puntata, si confronterà con alcuni dei suoi ex compagni di avventura. Ma Il GF Vip potrebbe riservaci anche la sorpresa che il paroliere rimanga per il periodo natalizio come ospite della Casa più spiata d’Italia.

Arisa e Alberto Urso ospiti per una sera del Grande Fratello Vip 2020

Ma non sarà l’unica sorpresa per i vipponi! Infatti interverranno come ospiti due cantanti di Amici, Arisa nel nuovo ruolo di insegnante di canto, molto amata dai ragazzi e dal pubblico e Alberto Urso vincitore del talent di due anni fa.

Grande Fratello Vip 2020: stasera si celebra il Natale

Stasera nel reality di canale 5, condotto da Alfonso Signorini, i Vipponi riceveranno una bella sorpresa, infatti la produzione ha deciso di invitare due cantanti per festeggiare la ricorrenza. I cantanti in questione arrivano direttamente dal talent Amici di Maria de Filippi: Arisa, che sarà presente anche alla prossima edizione del Festival di Sanremo di Amadeus, nella categoria Big. La cantante farà uno speciale medley natalizio.

Ma non è finita qui!! Ci sarà anche Alberto Urso, vincitore di Amici18 che oltre a cantare un medley dei suoi successi, duetterà con Arisa. Insomma una serata all’insegna della musica e della festa. Inevitabile poi le sorprese ai vipponi: è probabile che ci sia un regalo per Tommaso Zorzi che giorni fa ha manifestato la volontà di abbandonare il gioco perché molto stanco.

Grande Fratello Vip 2020: televoto ancora aperto, chi la spunterà?

Naturalmente il Televoto è ancora aperto e i nominati sono: Giacomo Urtis, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Dayane Mello, Andrea Zelletta e Giulia Salemi.

Chi la spunterà? Ricordiamo che questo televoto non prevede l’eliminazione, ma il meno votato dal pubblico a casa andrà direttamente in nomination. Ci saranno colpi di scena, come per l’uscita di Malgioglio?