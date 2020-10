Grande Fratello Vip 2020 a rischio chiusura? Interviene il Codacons

Ieri sera un’atmosfera molto tesa nella Casa del Grande Fratello Vip a causa della battuta di Mario Balotelli rivolta a Dayne Mello durante la puntata di venerdì 23 ottobre. In breve, Guenda Goria ha palesato il suo disagio di fronte alla battuta di Super Mario, e ha chiesto ad Enock di dissociarsi dalle parole del fratello.

Grande Fratello Vip 2020: la battuta di Balotelli urta la sensibilità di Guenda Goria ma Enock minimizza

Nervi tesi ieri sera nella Casa più spiata d’Italia, dove scoppia una lite tra Enock e Guenda. Il motivo? La battuta di Mario Balotelli rivolta a Dayane Mello. Guenda chiede ad Enock di dissociarsi ma per tutta risposta, il calciatore, l’ha aggredita verbalmente dicendole: “Tu chi Caz*o sei Vaffan**o”. La giovane attrice ha incassato, ma con modi e toni gentili oltre che garbati, ha cercato di spiegare il suo punto di vista. Ma nulla da fare.

Ed ecco che ora a causa di questa situazione il Codacons, chiede la chiusura anticipata della trasmissione, e presenta un esposto all’Agcom affinché sia elevata una sanzione nei confronti di Mediaset.

Ecco le parole di Carlo Rienzi presidente del Codacons

Stavolta è stato superato ogni limite e non bastano certo le scuse del giocatore per cancellare quanto avvenuto – spiega il presidente Carlo Rienzi – Trasmissioni come il Gf Vip non sono solo estremamente diseducative, ma anche potenzialmente pericolose perché lanciano messaggi sbagliati ai giovani e li inducono a comportamenti sbagliati. Non c’è da meravigliarsi se in Italia crescono gli episodi di bullismo e violenza, specie contro le donne, considerato che la tv generalista diffonde sempre più spesso messaggi violenti, sessisti e volgari.

Grande Fratello Vip 2020: un reality che è l’essenza del trash

Insomma, siamo alle solite: Il CODACONS per ogni pie sospinto chiede la chiusura di questa o quella trasmissione. Con il reality di canale 5 è parecchio affezionato perché ne chiede la chiusura volta per volta. Ma l’essenza del programma è trash, infarcita di storie più o meno vere al fine di creare una fascinazione nel pubblico, che lo segue infatti, con molto accanimento. Basti pensare al numero di voti che arrivano per ogni nomination per capire che, l’italiano medio è attratto da questo genere di spettacolo che a volte tracima nel volgarotto, ammettiamolo.

Ma ad ogni modo esiste sempre il telecomando per cui ci pare che ogni volta il Codacons faccia delle crociate inutili. E’ pur vero che la battuta di Balotelli ha fatto schifo, ma era compito del conduttore riprenderlo, cosa che ha fatto puntualmente ottenendo le scuse del calciatore che ha detto: “Dayane, se ti ho offeso ti chiedo scusa. Lo sai che ti voglio un bene dell’anima”.

Grande Fratello Vip 2020 a rischio chiusura? Interviene il Codacons

Va comunque sottolineato che il programma, la produzione, dovrebbe punire questo tipo di eccessi e magari non invitare in tv certi personaggi che già a priori sono piuttosto sanguigni, delle vere e proprie mine vaganti.

C’è chi l’ha vista come una battuta da spogliatoio chi invece si indigna senza se e senza me. Crediamo che la ragione sta in mezzo. Balotelli ha un modo di fare particolare e le sue intemperanze caratteriali le abbiamo visto anche sul campo. Ma essere troppo bacchettoni e puntare il dito per ogni cosa è deleterio tanto quanto.