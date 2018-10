Francesco Monte in lacrime al Grande Fratello Vip 2018 ricordando la sua infanzia in Puglia. L’ex tronista di Uomini e Donne, di indole mite e dolce, in questi giorni si è confidato molto con Walter Nudo, facendo intuire le sue fragilità. Attraverso il racconto e dei contributo video vediamo di capire cosa è accaduto.

Francesco Monte in lacrime al Gf Vip: i motivi

L’ex isolano piange, non solo ricordando la sua infanzia ma anche per la sua ex Cecilia Rodriguez. Certamente quel luogo, il Grande Fratello Vip gli porta alla mente una triste pagina della sua vita: la fine della relazionne con la donna che amava e con cui voleva costruire una famiglia.

Francesco Monte ripensa a Cecilia Rodriguez

Il ragazzo vedendo la foto in cucina della Belenita- insieme ai volti di altri concorrenti delle precedenti edizioni del reality – è scoppiato a piangere.

Ho un blocco. Mi sto rendendo conto che forse- confida a Walter Nudo– sono scappato dal vivermi questo dolore (…) O forse poteva essere anche una mia convinzione: ‘ah ok, sto bene’. In questi giorni me ne sto accorgendo. Oggi risvegliarmi qui dove è successo tutto…”

Sul letto vicino a lui Walter Nudo depositario delle sue confidenze. I due hanno legato molto all’interno del Reality, e si trovano molto spesso a parlare e a confidarsi.

Francesco è parecchio scoraggiato infatti confessa a Walter:

La colpa di tutti questi fallimenti forse sono io, magari sono una persona sbagliata, che porta le donne ad allontanarsi da me.

Ma Walter Nudo, più grande e con più esperienza di Francesco- a metà tra una guida spirituale e un motivatore – cerca di consolarlo facendolo riflettere dicendogli:

In questi giorni ti abbiamo conosciuto. Sei una bellissima persona. E non ho dubbi che la stessa stima che noi abbiamo verso di te ce l’abbiano anche i tuoi cari e tutte le persone che ti conoscono e che sanno davvero come sei. E poi se hai così tanti followers su Instagram allora vuol dire che fuori c’è anche tanta gente che ti ama.

Francesco Monte ricorda la sua infanzia

L’ex tronista nel lungo sfogo/confessione con Walter ricorda anche i tempi della scuola e della sua infanzia, in cui molti lo prendevano in giro. Forse allora non si capiva che era una forma di Bullismo, ma questi episodi lo hanno segnato emotivamente:

Da piccolo a scuola mi sentivo diverso dagli altri – le parole di Monte – poiché considerato troppo alto e un po’ cicciottello. Al campeggio spesso mi prendevano in giro. E di questo non ho mai parlato d’altro a casa con i miei, nemmeno con la mia mamma.

Walter Nudo consola Francesco Monte

Walter da buon ascoltatore percepisce la fragilità del ragazzo ma cerca comunque di spronarlo a vedere sempre il bello e il positivo della vita, concludendo così:

Là fuori, da qualche parte, c’è la tua gente anima gemella. Ti sta aspettando. Prima o poi la troverai.

In bocca al Lupo Francesco!!