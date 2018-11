Jane Alexander uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 3 si racconta dalle pagine di Chi. In una intervista a cuore aperto l’attrice confessa al giornalista Valerio Palmieri di essere finalmente libera di amare (Elia?).

Jane Alexander le sue prime dichiarazioni dopo il Gf Vip

L’attrice che abbiamo visto letteralmente sconvolta e in lacrime per l’uscita dell’altro gieffino Elia Fongaro, ha ammesso che ora si sente finalmente libera di poter amare chi vuole. Dopo aver parlato e aver chiarito con l’ex fidanzato Gianmarco Amicarelli, che le aveva addirittura chiesto di sposarla, durante la “reclusione” nella Casa di Cinecittà, si sente finalmente serena di poter fare ciò che vuole:

Ho voluto chiarire prima le cose con il mio fidanzato, Gianmarco -spiega – la Alexander, quella con Elia E’ stata più di una trasgressione.

La storia con Fongaro al “Gf vip” ha fatto scalpore e l’attrice confessa che non si aspettava tutto questo clamore, pensando che i riflettori fossero puntati sulla storia di Francesco Monte e Giulia Salemi.

Elia Fongaro ricambierà?

L’attrice inglese e il modello veneto si sono conosciuti nella Casa più spiata d’Italia e il loro rapporto è partito in sordina: di certo da lei (fidanzata) non ci si aspettava che si lasciasse andare come un’adolescente alle prime cotte.

Eppure è accaduto, la donna, per lui, ha messo in discussione la storia con il musicista Gianmarco Amicarelli e appena conclusa la sua avventura dentro il reality ha voluto parlare con entrambi per chiarire la sua posizione.

Jane Alexander: le prime dichiarazioni dopo il reality

Mi è sembrato di essere Kate Middleton, quando ero nella Casa non pensavo a cosa sarebbe successo una volta uscita, immaginavo che i riflettori fossero puntati su Monte e la Salemi e non sulle cose che dicevo.

La dona continua dicendo che forse avrebbe dovuto dire di meno dentro il GF perché molte cose sono state ingigantite all’inverosimile:

Ho detto tante cose in queste settimane, forse troppe, e almeno una di queste sarà successa anche ad altre persone. Le mie parole sono state un po’ amplificate. Ho detto che lo scorso giugno mi sono accorta che, quando uscivo, bevevo spesso un bicchiere di troppo e sono andata tre volte agli incontri degli alcolisti anonimi. Il mio problema è che bevevo quel bicchiere quando ero triste, quando ero felice, quando ero stressata, quando mi volevo premiare. Ci sono tanti che lo fanno, io me ne sono accorta.

Alexander – Fongaro: l’inizio di un nuovo amore?

Ma quello che la gente vuole sapere è sostanzialmente se la fine della storia con Amicarelli, segna l’inizio di un nuovo rapporto con Fangaro, che per la verità in tutti i programmi e a mezzo stampa ha fatto sapere che non è innamorato di Jane e che non è mai sembrato particolarmente entusiasta di rivederla.

A tal proposito la Alexander spiega:

Penso che sia stato rispettoso, che mi abbia voluto dare il tempo di capire prima cosa volessi, si sta comportando da gentiluomo. Prima dovevo chiarire con Gianmarco

L’attrice tuttavia non si sbilancia sull’eventualità di una nuova storia con Elia, dal momento che in effetti forse non ci sono proprio le basi di costruire qualcosa. Anche se la Alexander ribadisce:

Vorrei che fosse chiaro, è il momento di dirlo, che questa cosa non è successa perché è arrivato Elia, non è che mi è partito l’ormone per il ragazzo più giovane e ho lasciato l’uomo che mi voleva sposare. Avevo dei problemi con il mio fidanzato che sono esplosi nella Casa perché lì ho messo in gioco la mia vita.

“Continuo a pensare che le donne debbano vivere liberamente il sesso”

Beh con il senno di poi è facile rilasciare queste dichiarazioni: di fatto Elia lo ha incontrato e ci ha passato molto tempo e le lacrime di disperazione e il continuo parlare di lui, non ce lo siamo inventati, ma è tutto documentato dal Grande Occhio del GF.

Con Elia non è stato quello (Il sesso), sono stata abbracciata a lui e mi sentivo bene, se avessimo fatto l’amore si sarebbe visto

In verità. È vero il contrario… se la Alexander non avesse incontrato Elia, probabilmente avrebbe ripensato e messo in gioco la sua vita, così come ha fatto, magari cercando di migliorare se non salvare il suo rapporto con il fidanzato.

Del resto, per quanti problemi ci possano essere in una coppia, una proposta di matrimonio è sempre una proposta e poteva essere l’occasione per ricucire un rapporto. Dal momento che la donna ha dichiarato che, della fine del suo rapporto con Amicarelli, le sarebbe mancato fare l’amore con lui. Questo fa supporre che la complicità sessuale c’era, che è un collante forte per raggiungere anche una intimità emotiva.



Non trovate?